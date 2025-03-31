金秀賢現身不開放提問！　雪莉親哥繼續開嗆「這也叫記者會？」

記者張筱涵／綜合報導

圍繞演員金秀賢的爭議風波持續延燒。已故藝人雪莉（本名：崔真理）的親哥哥，今（31日）在社群平台發文，對金秀賢召開「不開放媒體提問」的記者會表示強烈不滿，直言：「叫來幾十位記者卻不開放提問，這也叫記者會？那我也來當藝人吧，其他的不好說，記者會我肯定比你強。」

▲金秀賢今天將開記者會，雪莉哥批評他不開放提問。（圖／翻攝自Instagram）



金秀賢所屬公司Gold Medalist於30日晚間宣布，將於31日下午4點半（台灣下午3點半）在首爾舉辦記者會，由其與法律代理人LKB律師事務所共同出面說明，但強調現場「僅為立場聲明，不設問答環節」，引發外界質疑「形式大於內容」。

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此事件源於雪莉哥哥日前多次發文質疑金秀賢與《Real》劇組對雪莉的待遇不當，指控2017年電影拍攝時未明示裸露與床戲細節，且即使當時現場有裸替，劇組仍堅持讓雪莉親自上陣，造成她極大心理壓力。據遺屬透露，雪莉曾在拍完《Real》後說出「再也不想拍電影」，並接受精神治療。

此外，雪莉家屬亦要求金秀賢與《Real》導演李莎朗（同為金秀賢表哥及現任Gold Medalist代表）針對拍攝過程中「裸戲細節未事先告知」、「使用說服而非替身」等爭議做出公開說明。

目前金秀賢方面雖已安排公開發表聲明，但未提供記者發問空間，令部分輿論質疑誠意。由於金秀賢近來同時身陷與已故演員金賽綸未成年交往爭議，相關風波在韓網引發高度關注，是否能透過記者會釐清真相，外界拭目以待。