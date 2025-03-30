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林懷民退休重出江湖吐真實心聲！　他感動「填補父親角色」師徒情動容

記者孟育民／台北報導

台灣編舞家林懷民日前登上《TVBS看板人物》，與FOCASA馬戲團團長林智偉，共同接受主持人方念華專訪，暢談他執導FOCASA馬戲團十五周年大作《幾米男孩的100次勇敢》的心路歷程。林懷民透露，這次是他自雲門舞集退休近5年，投入最多心血的項目，笑喊：「我是從雲門退休，還沒從人生退休！」這次全力投入馬戲團創作，林懷民不僅希望觀眾能看見並肯定特技演員的努力，更希望帶給大家最純粹的快樂，「從阿嬤到小孫子，全家動員來現場感受歡樂！」

▲▼台灣編舞家林懷民（左）日前登上《TVBS看板人物》，與FOCASA馬戲團團長林智偉（右），共同接受主持人方念華（中）專訪 。（圖／TVBS提供）

▲▼台灣編舞家林懷民（左）日前登上《TVBS看板人物》，與FOCASA馬戲團團長林智偉（右），共同接受主持人方念華（中）專訪 。（圖／TVBS提供）

自10歲便踏上特技之路的林智偉，也於節目中分享這次與林懷民合作的深刻感受。他坦言，過去自己演出更重視技巧，但這次與「教科書等級」的林懷民老師創作溝通，讓他對表演藝術有了更深層的體悟，不僅自己的表演有所轉變，就連團員們的眼神與氣場也都變得不同，認為「這是他送給我們最棒的禮物。」他更感動直言，林懷民對他來說，就像是填補他心中「父親」的角色，林懷民甚至曾親口對林智偉說：「我就是你爸啦，有事來找我！」濃厚的師徒情誼不言而喻。

▲▼台灣編舞家林懷民（左）日前登上《TVBS看板人物》，與FOCASA馬戲團團長林智偉（右），共同接受主持人方念華（中）專訪 。（圖／TVBS提供）

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▲林懷民、林智偉師徒情令人動容。（圖／TVBS提供）

此外，主持人方念華也親自挑戰拋接雜耍，然而連續失誤讓她忍不住自嘲：「掉球表演正式開始！」逗得現場笑聲不斷。林智偉則分享，這次的馬戲演出不僅是技術的展現，更是對這門藝術的重新詮釋，讓「雜耍」昇華為更值得尊敬的舞台藝術，對此林懷民聽了也感性表示：「表演藝術沒有最好，只有更好，永遠可以再進步。」

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林懷民, TVBS看板人物, 林智偉, FOCASA馬戲團團

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