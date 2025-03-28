篠崎泫看不慣「拉攏站隊偷酸」　不解發聲：有比較高尚嗎？

記者王靖淳／綜合報導

台日混血女星篠崎泫平時有經營YouTube頻道，也會趁工作空檔透過社群記錄生活，最近她在Threads發文坦言對於有些人會批評別人經歷感到不解，「彼此尊重就好，為什麼總要製造對立？這樣拉攏站隊偷酸的行為，真的有比較高尚嗎？」

▲篠崎泫會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

篠崎泫以「為什麼人要去judge他人的經歷？」為題在Threads上發文，她認為每個人的經歷不同，應該給予彼此尊重，而不是製造對立，「你的是你的、他的是他的，你的是事實、他人的亦同。」並表示做出拉攏偷酸行為的人之中，有的不僅經歷過黑暗，甚至還是有著巨大影響力的人，因此她對於做出這樣的行為感到不解，「真的有比較高尚嗎？」

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▲篠崎泫透過Threads有感而發。（圖／翻攝自Threads／hsyan0625）

篠崎泫進一步指出，每個人來自不同的生長環境，進而產生不同的世界觀、價值觀、思維與行為模式，她認為尊重彼此的差異性不是件困難的事，因此呼籲大家都應該這麼做，「網路越發達、世界越複雜。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「完全同意」、「這世界很單純，複雜的總是人。」