中孝介「澡堂趁嫩男熟睡」性侵！　現行犯當場逮捕…公司震驚發聲

記者陳芊秀／綜合報導

44歲日本歌手中孝介28日因涉嫌對男子性侵，被以現行犯逮捕。他的所屬經紀公司發聲明向受害者以及相關人士道歉：「現在無法與本人取得聯繫，正處於確認事實關係的狀況。」他以歌手身分出道，除了曾來台演出電影《海角七號》，近年為動畫《夏目友人帳》演唱片尾曲，還擔任動畫聲優，動漫迷憂心作品受影響。

▲中孝介趁男子熟睡性侵，被當現行犯逮捕。（圖／翻攝自X／中孝介＆スタッフ）

據《朝日電視台News》報導，中孝介是在28日凌晨2點左右，在東京品川區一家公共澡堂內性侵一名20多歲男子。警視廳表示，受害男性當時在澡堂的休息區坐在椅子上睡著了，中孝介突然對其做出猥褻行為。男子驚覺自己受到侵害後，立即將中孝介制伏壓住，隨後由澡堂的工作人員通報110報警，並依「不同意性交罪」當現行犯逮捕。

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中孝介的經紀公司發聲明：「有關中孝介遭到逮捕一事，首先，對於受到傷害的當事人，我們由衷致上歉意。同時，也對所有粉絲及相關人士造成極大困擾與不安，深感抱歉。本公司已知悉有關本事件的報導，目前仍未能與本人取得聯繫，正持續確認事實相關情況。一旦確認清楚，我們將會立即告知大家，懇請各位理解與體諒。」



▲中孝介經紀公司發聲明道歉。（圖／翻攝自X／中孝介＆スタッフ）

由於日本名人一旦涉及負面不法事件，相關作品全數都會面臨下架、停播等處置。而中孝介除了代表歌曲〈花〉，更演唱許多節目及動畫歌曲，包括《The Nonfiction》片頭曲〈SANSARA〉、《夏目友人帳》演唱過片頭、片尾曲，以及《BLEACH》的片尾曲〈種をまく日々〉（耕耘的日子）等。他2011年曾為《夏目友人帳》第三期第8集擔任角色「安井」的聲優，網友憂心相關集數今後有無法播出的問題。

▲中孝介演唱《夏目友人帳》動畫歌曲，也曾擔任動畫其中一集聲優。（圖／翻攝自X）