ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯　

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸2月輕生，家屬主張女兒生前遭到金秀賢逼債，但如今女兒私生活全被揭開，使得家屬現在痛苦不已，27日再度委託律師出面，只盼可以恢復女兒的名譽。家屬曝光了金秀賢與女兒的對話，為了佐證金賽綸生前確實因為遭到追債飽受痛苦，追加曝光她生前原本打算寫給金秀賢的信件，內文寫著「哥哥，你是我初戀，也是最後的愛」。

▲▼快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯　自殘照曝光。（圖／翻攝自橫豎）

金賽綸生前遭到金秀賢公司寄出存證信函追債，她確實飽受痛苦，並向友人傾訴「這不就是叫我自殺嗎」、「我的初戀...世界崩塌了」、「垃圾人渣們，不接我的電話，誰都不接」，她表示自己被騙了，公司不願接她電話，該對話時間分別為2024年3月19日、2024年4月9日等。

▲▼金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯　自殘照曝光。（圖／翻攝自橫豎）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯　自殘照曝光。（圖／翻攝自橫豎）

▲▼快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯　自殘照曝光。（圖／翻攝自橫豎）

▲▼快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯　自殘照曝光。（圖／翻攝自橫豎）

▲金賽綸遭追債向友人傾訴。（圖／翻攝自橫豎）

為了讓金秀賢公司寬限7億還債期，金賽綸生前甚至寫了信件，在收到存證信函後，約莫於2024年4月寫下「就算是現在，我依舊希望哥哥幸福，我們交往了大約5、6年，你既是我的初戀，也是我最後的愛，希望你不要躲著我...」，盼望與金秀賢解開誤會，最後一句寫著「希望不要讓這段關係變成壞的記憶」，這封信也隨著記者會舉辦被曝光。

▲▼快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯　自殘照曝光。（圖／翻攝自橫豎）

▲金賽綸相關照片曝光。（圖／翻攝自橫豎）

家屬透過律師強調「希望恢復女兒的名譽」，至於外界一直注焦於「假姨母」，家屬遺憾表示「就算不是親姨母，也請不要使用『假姨母』這樣的表達。」並將對李鎮浩以涉嫌跟蹤騷擾的罪名提告，《橫豎》方面也強調「N號房相關證據還沒公開，我們會為了真相捍衛到底」！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

推薦閱讀

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！「造成困擾」揭1月公開離婚真相：不想騙大家

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！「造成困擾」揭1月公開離婚真相：不想騙大家

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白

曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

《復仇者聯盟5》27演員名單出爐！漫威直播5小時27分…最後30秒他來了

《復仇者聯盟5》27演員名單出爐！漫威直播5小時27分…最後30秒他來了

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

金秀賢前員工爆料+1！5年努力被否定…「金賽綸無酬工作」內幕反轉

金秀賢前員工爆料+1！5年努力被否定…「金賽綸無酬工作」內幕反轉

陳孝萱19歲兒罕露臉！　「超狂學霸背景」曝光

陳孝萱19歲兒罕露臉！　「超狂學霸背景」曝光

金秀賢2個小三爆是「知名女星」！　《橫豎》與李鎮浩當街起衝突

金秀賢2個小三爆是「知名女星」！　《橫豎》與李鎮浩當街起衝突

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！「造成困擾」揭1月公開離婚真相：不想騙大家

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

《復仇者聯盟5》27演員名單出爐！漫威直播5小時27分…最後30秒他來了

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

金秀賢前員工爆料+1！5年努力被否定…「金賽綸無酬工作」內幕反轉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金賽綸, 金秀賢, GOLDMEDALIST

讀者迴響

最新新聞更多

  1. FEniX出道2年多「終於等到大型演唱會」！　時間、地點曝光
  2. 陸劇男神機場失控怒吼：走開！李宏毅「遭數十人包圍搶拍」情緒崩了
  3. 范瑋琪被拍「現身松山機場」！脫罩0遮掩 激動飛上海：最熟悉的城市
  4. 金秀賢放鳥台灣「櫻花季救火隊全曝光」　動力火車加班唱...她驚喜助陣！
  5. 金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光
  6. 男團成軍10年「窮到餐廳打工」互相塞錢！　認迷失自我...慘遭廠商封殺　
  7. 快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯
  8. 去年5月才勝訴...王力宏又遭廠商起訴求償9100萬　不忍反擊：時機蹊蹺
  9. 唐綺陽「10個月瘦20kg」0修圖畫面曝！公開減肥3重點 全場驚艷：紙片人
  10. 快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366