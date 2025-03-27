快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯　

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸2月輕生，家屬主張女兒生前遭到金秀賢逼債，但如今女兒私生活全被揭開，使得家屬現在痛苦不已，27日再度委託律師出面，只盼可以恢復女兒的名譽。家屬曝光了金秀賢與女兒的對話，為了佐證金賽綸生前確實因為遭到追債飽受痛苦，追加曝光她生前原本打算寫給金秀賢的信件，內文寫著「哥哥，你是我初戀，也是最後的愛」。

金賽綸生前遭到金秀賢公司寄出存證信函追債，她確實飽受痛苦，並向友人傾訴「這不就是叫我自殺嗎」、「我的初戀...世界崩塌了」、「垃圾人渣們，不接我的電話，誰都不接」，她表示自己被騙了，公司不願接她電話，該對話時間分別為2024年3月19日、2024年4月9日等。

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▲金賽綸遭追債向友人傾訴。（圖／翻攝自橫豎）



為了讓金秀賢公司寬限7億還債期，金賽綸生前甚至寫了信件，在收到存證信函後，約莫於2024年4月寫下「就算是現在，我依舊希望哥哥幸福，我們交往了大約5、6年，你既是我的初戀，也是我最後的愛，希望你不要躲著我...」，盼望與金秀賢解開誤會，最後一句寫著「希望不要讓這段關係變成壞的記憶」，這封信也隨著記者會舉辦被曝光。

▲金賽綸相關照片曝光。（圖／翻攝自橫豎）



家屬透過律師強調「希望恢復女兒的名譽」，至於外界一直注焦於「假姨母」，家屬遺憾表示「就算不是親姨母，也請不要使用『假姨母』這樣的表達。」並將對李鎮浩以涉嫌跟蹤騷擾的罪名提告，《橫豎》方面也強調「N號房相關證據還沒公開，我們會為了真相捍衛到底」！

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