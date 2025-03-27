把眼淚還給我！班艾佛列克吐槽《世界末日》　「訓練太空人鑽洞不行嗎？」

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢災難科幻片《世界末日》自1998年推出以來就成為經典，當時還是鮮肉的班艾佛列克（Ben Affleck）是除了布魯斯威利，該片最重要的演員之一。然而他當時在收錄於DVD的訪談中瘋狂吐槽，多年後也成為粉絲間的話題，他近日在為新片《會計師2》受訪時也笑說，沒想到會鬧這麼大。

▲班艾佛列克當年演出《世界末日》時，還只是個帥氣鮮肉。（圖／劇照）

班艾佛列克近來為新片《會計師2》接受《GQ》專訪，他開玩笑說：「這是我職業生涯中值得驕傲的成就之一，應該就是《世界末日》DVD裡的訪談，我相信，這至少會是史上最棒的五篇DVD評論之一。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

班艾佛列克當時受訪時還年輕氣盛，他毫不猶豫的吐槽《世界末日》的名導麥克貝：「我問導演，難到訓練石油鑽探工人成為太空人，會比訓練太空人成為石油鑽探工人更容易嗎？然後他叫我閉嘴。」更笑說賺人熱淚的《世界末日》，其實根本就是一部邏輯不通的電影。

回憶起這件事，班艾佛列克笑說：「那百分之百是我的心聲，但我當時說了時候，旁邊人也沒什麼反應。幾年過後，突然這段訪問就紅了，老實說我有點震驚。那我還是要強調，我說的都是真心話，只是現在我知道了，不該在DVD的幕後採訪裡這樣說。」

▲《會計師2》班艾佛列克和強柏恩瑟燒腦解謎，動作槍戰場面也全部大升級。（圖／華納提供）



班艾佛列克在《會計師2》中，有著「超狂殺神」稱號的弟弟強柏恩瑟，兩人持槍互相掩護，準備聯手突破敵營的超帥身影，讓影迷振奮握拳喊「終於等到了！」，超級期待這對兄弟檔首度合作的精采表現。

前作《會計師》曾在台創下破億票房佳績，睽違9年的新作《會計師2》將這些特點全面升級，面對更強大的犯罪集團，不僅需要班艾佛列克的聰明頭腦來緝凶，弟弟強柏恩瑟也提供火力支援。電影目前在爛番茄影評網上獲得84%新鮮好評，電影被評為「輕鬆又極具娛樂性」，電影將於4月24日全台上映。