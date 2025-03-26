ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

當爸5個月...高爾宣宣布「暫緩第二胎計畫」　原因曝光超溫馨

記者蔡琛儀／台北報導

高爾宣去年6月登記結婚，與同為歌手的老婆芮德目前育有5個月大的女兒「米玲」，今（26日）他出席日系雜貨品牌一日店長活動，彈到奶爸生活，他表示天天都在泡奶，且女兒最近會翻身，讓他相當驚喜，過去曾想拚第2胎的他，如今笑說要先緩緩，「不想瓜分給女兒的愛。」

▲▼高爾宣一日店長。（圖／LAKOLE提供）

▲高爾宣分享自己當爸5個月的心情。（圖／LAKOLE提供）

高爾宣和老婆芮德將在6月歡慶結婚1週年，夫妻倆雖然常常討論婚禮形式，但至今沒下文，他認為在台灣辦雖然也不錯，但海島婚禮會很爽，也希望屆時的婚禮穿搭能走休閒風就好，他打趣說找朋友去會很麻煩，還不忘虧前陣子在沖繩舉辦婚禮的婁峻碩「沒揪」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而他前陣子帶老婆、公司同事等一行人去日本員旅7天，首度挑戰滑雪的他，直呼摔到屁股痛，但沒帶女兒同行，他坦言有分離焦慮，每天都要媽媽傳影片給自己解思女之情。

被問到他在育兒上是神隊友還是豬隊友？高爾宣笑稱一打一沒問題，「哄睡、換尿布幾乎都是我，一開始我會不耐煩，只想趕快讓她睡著，我要去玩遊戲，但現在不會了。」也自嘲自己以前的歌很糟糕，之後想改創作老少皆宜的歌曲，更說要用寶貝女兒的聲音來做歌。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

Andy赴警局做筆錄！　曝「仍未看到帳冊」

推薦閱讀

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君　讓她被冠小三：我需要被制裁

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君　讓她被冠小三：我需要被制裁

吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！密戀趙駿亞8個月：遭持續暴力

吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！密戀趙駿亞8個月：遭持續暴力

H級AV女優宣告引退！「人氣狂掉救不回」心死：不會再回這一行

H級AV女優宣告引退！「人氣狂掉救不回」心死：不會再回這一行

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

活動前5天…金秀賢放鳥台灣 　「超大咖天團」確定當救火隊上場

活動前5天…金秀賢放鳥台灣 　「超大咖天團」確定當救火隊上場

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕、高宇蓁　超狂情史起底

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕、高宇蓁　超狂情史起底

不是春風！楊千霈爆煞到陳志強伴郎 「建材業陳傑憲」身分曝光

不是春風！楊千霈爆煞到陳志強伴郎 「建材業陳傑憲」身分曝光

PEETA葛格辣女友「雪地裸身露出」！超兇身材全看光　IG同遊片露餡

PEETA葛格辣女友「雪地裸身露出」！超兇身材全看光　IG同遊片露餡

趙駿亞6大施暴黑歷史！舊愛因「買錯焢肉飯」就被揍　奄奄一息求救

趙駿亞6大施暴黑歷史！舊愛因「買錯焢肉飯」就被揍　奄奄一息求救

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

金賽綸丈夫亮結婚證書！　網「對比時間軸」揪2疑點

金賽綸丈夫亮結婚證書！　網「對比時間軸」揪2疑點

PEETA葛格辣妹新歡曝光！「是健身房紅牌教練」　信義區緊牽約會

PEETA葛格辣妹新歡曝光！「是健身房紅牌教練」　信義區緊牽約會

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君　讓她被冠小三：我需要被制裁

吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！密戀趙駿亞8個月：遭持續暴力

H級AV女優宣告引退！「人氣狂掉救不回」心死：不會再回這一行

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

活動前5天…金秀賢放鳥台灣 　「超大咖天團」確定當救火隊上場

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕、高宇蓁　超狂情史起底

不是春風！楊千霈爆煞到陳志強伴郎 「建材業陳傑憲」身分曝光

PEETA葛格辣女友「雪地裸身露出」！超兇身材全看光　IG同遊片露餡

趙駿亞6大施暴黑歷史！舊愛因「買錯焢肉飯」就被揍　奄奄一息求救

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

高爾宣

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 香蕉愛車「被旁邊開門撞兩次不計較」　車主認出他竟問：能拍照嗎？
  2. 曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白
  3. 鄭進一爆當年「後台鬧翻張菲」內幕！　吵到被嗆：小孩子懂什麼
  4. 黃子佼「不知性影像未成年」拒道歉！她怒揭病態真相：鬼話連篇
  5. 獨／粉絲跪求BKPP來台！　泰版《鬼家人》片商鬆口：敲碗收到了
  6. 金賽綸老公再發聲！證實「妻子有過6年舊情」　憂鬱症發作自殘嚇壞他
  7. 趙駿亞至少打過5任女友　恐怖情人失控有前奏！訊號來了要警覺
  8. 蕾菈老公「連發2文疑酸鍾明軒」　見他喊Chinese culture傻眼
  9. 當爸5個月...高爾宣宣布「暫緩第二胎計畫」　原因曝光超溫馨
  10. 百萬童顏正妹網紅「瞞6年」首公開真實年紀！粉嚇壞：沒搞錯吧？

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366