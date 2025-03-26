當爸5個月...高爾宣宣布「暫緩第二胎計畫」　原因曝光超溫馨

記者蔡琛儀／台北報導

高爾宣去年6月登記結婚，與同為歌手的老婆芮德目前育有5個月大的女兒「米玲」，今（26日）他出席日系雜貨品牌一日店長活動，彈到奶爸生活，他表示天天都在泡奶，且女兒最近會翻身，讓他相當驚喜，過去曾想拚第2胎的他，如今笑說要先緩緩，「不想瓜分給女兒的愛。」

▲高爾宣分享自己當爸5個月的心情。（圖／LAKOLE提供）

高爾宣和老婆芮德將在6月歡慶結婚1週年，夫妻倆雖然常常討論婚禮形式，但至今沒下文，他認為在台灣辦雖然也不錯，但海島婚禮會很爽，也希望屆時的婚禮穿搭能走休閒風就好，他打趣說找朋友去會很麻煩，還不忘虧前陣子在沖繩舉辦婚禮的婁峻碩「沒揪」。

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而他前陣子帶老婆、公司同事等一行人去日本員旅7天，首度挑戰滑雪的他，直呼摔到屁股痛，但沒帶女兒同行，他坦言有分離焦慮，每天都要媽媽傳影片給自己解思女之情。

被問到他在育兒上是神隊友還是豬隊友？高爾宣笑稱一打一沒問題，「哄睡、換尿布幾乎都是我，一開始我會不耐煩，只想趕快讓她睡著，我要去玩遊戲，但現在不會了。」也自嘲自己以前的歌很糟糕，之後想改創作老少皆宜的歌曲，更說要用寶貝女兒的聲音來做歌。