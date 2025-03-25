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《天龍八部》男星突宣布退出演藝圈！放棄10年苦拚事業：我不後悔

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星高泰宇現年33歲，曾參演《天龍八部》、《斗羅大陸》等近30部電影、電視劇作品，25日他突然在微博發長文，正式宣布退出演藝圈，他在文中回顧了過去十年的演藝生涯，以不同角色經歷過「千百種人生」，包括刀尖滴血的君王、氣吞山河的將軍，以及讓觀眾印象深刻的《雙程》中的男主角等。感謝一路支持他的粉絲，特別提到那些在機場塞信給他、在超話中為他角色撰寫推薦文的觀眾，表示這份支持是他堅持多年的動力，高泰宇強調，退圈並非結束，而是人生新篇章的開始。

▲高泰宇發長文講述引退原因。（圖／翻攝自高泰宇微博）

▲高泰宇突然宣布退出演藝圈。（圖／翻攝自高泰宇微博）

在長文中，高泰宇透露自己決定「提前離席」，是為了成就「此生最重要的一部作品——成為自己」。他計劃卸下演員身份後，追求更多元化的人生目標，包括攀登未曾征服的高山、觀看日出的壯麗景象，以及進行幾萬公里的自駕旅行。他希望探索更廣闊的世界，與陌生人交流，創造全新人生篇章，強調自己「不後悔」。高泰宇的引退掀起討論，許多粉絲表示雖然惋惜，但也祝福他未來生活順利。

▲高泰宇發長文講述引退原因。（圖／翻攝自高泰宇微博）

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▲高泰宇發長文講述引退原因。（圖／翻攝自高泰宇微博）

高泰宇的退圈消息迅速登上微博熱搜，其代表作品如《雙程》、《斗羅大陸》、《柒個我》、《青春斗》等，再次成為話題焦點。不少網友回憶起他塑造的經典角色，稱讚他的演技帶來深刻感動。雖然對粉絲來說很遺憾，但更多人選擇尊重他的選擇。

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