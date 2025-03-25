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前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

記者張筱涵／綜合報導

韓星金賽綸離世後，家人出面爆料她在未成年時期和金秀賢交往過，且因債務而痛苦不已，將死因歸咎給金秀賢。然而，與她感情很好的前男友K先生首度發聲：「我很清楚賽綸的死不是因為金秀賢，被掩蓋的真相太多了，我真的非常生氣，為了撫慰賽綸的靈魂，就算只有一部份也好我也要讓這世界知道（真相）。」

外送稿用　▲▼金秀賢　金賽綸。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216、ron_sae）

▲金賽綸家人日前出面指控金秀賢。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216、ron_sae）

據韓媒《THE FACT》報導，K先生透露，金賽綸生前夾在兩段關係之間備受折磨，2023年11月認識的「紐約男」在隔年初閃婚後，對她進行監控、辱罵甚至施暴，導致她精神崩潰，多次自殘。他指出，金賽綸曾傳訊表示「我不求夢想，只要你能幸福」，也坦言因害怕傷害前男友而無法與現任丈夫分手。

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K先生更提及，金賽綸與家人幾乎斷絕聯繫，2024年11月因自殘重傷送醫時，金賽綸家人有接到聯絡但都沒有出現，是他一直陪在身邊直到金賽綸出院，就醫費用是當時的經紀公司所支付的：「賽綸出院後，我就帶她回家了，她親生母親和朋友很淡定地在吃飯，完全沒有受到驚嚇或因此感到很傷心痛苦的樣子，就是因為家人都是這種態度，賽綸一直想逃到別處。」

為證明爆料真實性，K先生提供事實確認書與錄音，揭露金賽綸曾向朋友求助手術費用，並拒絕聯絡家人，顯示其身處孤立無援的境地。

K先生補充說：「身為最了解她的人，我無法接受她的姨媽如今突然以遺族身分出面，把一切都導向與金秀賢的問題。親生父母都沒出面，也許正是因為她生前最想逃避的就是他們。」

他還說：「怎麼可能家人不知道自己的女兒結婚？這說明他們根本沒跟金賽綸保持聯繫。現在人走了，他們卻突然提起幾年前與某知名演員交往的事，這根本不能不懷疑有其他目的。我雖然沒見過金秀賢，但看到他因為名氣而受到輿論責難，真的替他感到不平。」

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