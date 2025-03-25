記者張筱涵／綜合報導

英國知名電台主持人克里斯・史塔克（Chris Stark）24日在社群平台發文，親自宣布自己罹患睪丸癌，所幸病情發現得早，目前已完成手術與化療，身體狀況良好，並將於隔日正式重返廣播工作。

▲克里斯・史塔克罹患睪丸癌，現已痊癒。（圖／翻攝自Instagram／chrisstark）



現年38歲的克里斯・史塔克，目前為Capital FM《早餐秀》與《That Peter Crouch Podcast》的共同主持人，過去亦與斯科特·米爾斯（Scott Mills）在 BBC Radio 1 搭檔長達10年。他在貼文中透露，數月前因定期就醫發現腫瘤，之後迅速接受手術與預防性化療，「我算是很幸運，因為病情在早期就被發現、被治療，也等於是被治癒了。」

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克里斯・史塔克坦言，這段時間請假專心接受治療，如今決定公開病情，是希望提醒更多男性關注自身健康，「我希望每一位看到這篇貼文的男性，今天就能為自己檢查一下，若發現異狀，也要鼓起勇氣去看醫生。」他強調睪丸癌是「非常容易治癒」的癌症，前提是必須早期發現。

克里斯・史塔克也感謝所有在這段期間給予支持的親友與醫療團隊，並表示：「我知道這主題對很多男性來說不好啟齒，但我希望我的分享能讓這個對話變得不再困難，鼓勵更多人正視身體訊號，甚至可能拯救一條生命。」

貼文一出，主持搭檔喬丹·諾斯（Jordan North）、肖恩·韋爾比（Siân Welby）與好友斯科特·米爾斯等人紛紛留言支持，盛讚他勇敢面對病情並公開分享，「你的勇氣令人敬佩，這種從容與堅定真的不容易。」