胡宇威現身擺攤「上百便當」光速售光！　開賣5分鐘出狀況

記者孟育民／台北報導

華視、三立與馬來西亞無線電視台八度空間聯合製作夜市實境節目《我們這一攤2》，首集開播至今收視成績亮眼。今（24日）胡宇威、禾浩辰和Fred現身一日餐車快閃活動，推出主廚祕方「滷得剛好」滷肉便當和「黃金沙嗲」雞肉便當，限時限量販售，才開賣半小時就火速賣出百份便當，總營收破萬元，今日全數盈餘將捐給剩食銀行與粉絲們一起做愛心公益。

▲▼胡宇威、禾浩辰和Fred現身一日餐車快閃活動，現場吸引不少粉絲。（圖／華視、三立提供）





胡宇威、禾浩辰和Fred現身攤車叫賣便當，與粉絲們近距離互動，買便當就送粉絲合影，來者不拒。便當才剛開賣五分鐘，馬上出狀況，負責外場的胡宇威竟忘記給粉絲餐具，隨後立馬補上餐具給客人；此次攤車快閃擺攤由禾浩辰負責擔任財務收銀一職，在節目裡都是擔任二廚的禾浩辰表示，第一次當財務收銀有莫名的開心感，沒特別做什麼卻一直在拿錢，但財務跟二廚要二選一，還是選二廚職位，因為喜歡料理。

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▲禾浩辰負責財務。（圖／華視、三立提供）

在一旁的胡宇威笑說：「我以為你會說不想當二廚，因為在廚房時我姓『龜』，比較嚴厲龜毛，你會不想跟我一起。」禾浩辰則說：「我們倆在廚房步調比較不一樣，我偏慢一點對擺攤比較沒有經驗，宇威哥則是速度較快，我也是『龜』烏龜的龜。」

▲胡宇威自認在廚房龜毛。（圖／華視、三立提供）





