阿跨面爆《大嘻哈》彩排就想退賽！認奪冠團員關係「不如以往」突眼眶泛紅

記者孟育民／台北報導

由邱彥翔Ralf主持、《大嘻哈時代》幕後推手周祐楷擔綱製作的台語音樂節目《海味61號》，本周迎來《大嘻哈時代2》前六強中的兩位嘉賓。來自崑山科大嘻研社的阿跨面，與Ralf相約在過去常和社員相聚的咖啡飲料店。帶著冠軍身分回到校園，Ralf想知道阿跨面覺得自己跟社員感情是不是不如以往？眼眶微紅的阿跨面以「以前蠻好的」回應。他形容這像是同輩的競爭心情，大家都想參加比賽證明自己的能力，今天在團體中有同儕得到冠軍受到矚目，彼此心裡都有需要調適的地方，「如果今天換成是我，有個同輩比我厲害還得到社會關注，我覺得自己心裡也會不平衡。」

▲阿跨面錄製《海味61號》。（圖／公視台語台提供）

回憶當初參加《大嘻哈時代2》的動機，阿跨面說是為了驗證自己的實力在饒舌圈的程度，也坦言在第一集彩排後就心虛到覺得馬上會被刷下來、很想退賽，「結果不小心，就一直比下去了。」最後甚至出乎意料地奪得第二屆冠軍。

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▲阿跨面曾想放棄比賽。（圖／公視台語台提供）

第二位來賓馬克Savage.M與Ralf約在高雄興仁國中棒球場碰面，年少的他曾每日在此練習，直到17歲時因傷放棄了棒球之路，轉而在音樂圈找到樂趣，將自己的夢想投注在音樂之中。離開棒球場後，兩人前往馬克老家附近的旗津港，馬克介紹父親過去是遠洋漁船船員，兩三年才回來一趟，就在港邊與親人吃海產團聚。曾對出身感到困惑，現在的馬克開始創作像是〈沒揪〉、〈搖勒〉等貼近生活的歌曲，重現了傳承自父輩、獨屬於熱情高雄的海味待客之道。

▲馬克Savage.M分享心路歷程。（圖／公視台語台提供）



不避談曾「出國深造」，出獄後的馬克因為生命狀態轉變，開始創作自己的故事。後來有機會參加嘻哈比賽節目，與在節目內認識的朋友玩出不同的音樂，甚至還與節目中合作過的音樂人另外組團。克開玩笑表示「組團唱得比較少，不像一人唱那麼累」，轉頭又不忘提醒「因為人多費用也稍微開高一點，麻煩大家多多支持。」近期他也開始嘗試融合不同的嘻哈風格，像是Afrobeat與台語創作結合，不斷探索台語音樂更多可能性。



