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抽KKBOX 風雲榜門票！ETtoday粉絲窩應援最想看到的表演者、最愛年度原聲帶

記者劉宜庭／綜合報導

台灣最大粉絲應援平台 ETtoday粉絲窩攜手KKBOX 風雲榜今推出最後一波票選活動—— 「你最愛的年度原聲帶歌曲」、「你最想看到的表演嘉賓」！不僅讓粉絲能夠親自應援喜愛的歌手，還有機會得到 「第20屆 KKBOX 風雲榜」門票，親臨現場見證SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-L.S.S.等偶像的精彩演出！

「KKBOX Ｘ ETtoday粉絲窩」網路人氣應援活動

【你最愛的年度原聲帶歌曲】活動辦法

成為粉絲窩會員，並於「ETtoday粉絲窩 Ｘ KKBOX 風雲榜」網路人氣應援活動系列票選中，使用愛心投票，即可參與抽獎。可以同時參加多項題目，且投票次數越多、中獎機率越高哦！

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1.「第 20 屆 KKBOX 風雲榜」 雙人門票（下稱「獎/獎項」），共抽2組。

資格與兌獎：

中獎公布時間 : 2025/4/15 (三)

門票票券兌換注意事項：此活動領獎時間較短，將於4/15-4/18與中獎人聯繫取票事宜，請可以接受的人再參加哦！

領獎方式：將透過 E-mail 發送領獎通知。請確保您所提供的個人資料正確無誤，以順利完成領獎程序。

KKBOX 風雲榜 索票加碼活動內，所有人皆可參與多次「網路應援投票」增加抽獎機會，但每一個帳號僅限中獎(票券)一次。

「KKBOX Ｘ ETtoday粉絲窩」網路人氣應援活動

【你最想看到的表演嘉賓】活動辦法

1.「第 20 屆 KKBOX 風雲榜」 雙人門票（下稱「獎/獎項」），共抽2組。

資格與兌獎：

中獎公布時間 : 2025/4/15 (三)

門票票券兌換注意事項：此活動領獎時間較短，將於4/15-4/18與中獎人聯繫取票事宜，請可以接受的人再參加哦！

領獎方式：將透過 E-mail 發送領獎通知。請確保您所提供的個人資料正確無誤，以順利完成領獎程序。

KKBOX 風雲榜 索票加碼活動內，所有人皆可參與多次「網路應援投票」增加抽獎機會，但每一個帳號僅限中獎(票券)一次。

FansWorld粉絲窩送KKBOX 風雲榜門票　去看SUPER JUNIOR兩分隊

粉絲專屬豪華福利！ 三重好禮加碼送

 【第一重驚喜：天天應援活動】

下載ETtoday新聞雲App，加入FansWorld粉絲窩會員，至「ETtoday粉絲窩 x KKBOX」系列應援活動票選，使用愛心投票，就有機會抽中KKBOX 風雲榜雙人門票，還有KKBOX首月0元優惠碼等你拿，投出的愛心數越多、中獎機率越高哦！

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溫馨小提醒：已下載新聞雲App用戶記得要更新，才會出現FansWorld粉絲窩專區哦！

【第二重驚喜：索票加碼任務】

加碼活動於2/17開跑，在FansWorld粉絲窩完成「本命星設定」之任務，便能獲得KKBOX 風雲榜索票「花瓣序號」，增加門票抽獎機會！（0218更新：花瓣已全數發放完畢，感謝您的參與！）

【第三重驚喜：ETtoday東森廣場台北車站 拍照打卡應援活動】

▲。（圖／記者活動小組提供）

▲快來東森廣場找到這幅應援地貼，找到想應援的表演嘉賓名字合照、並打卡上傳IG、將IG截圖投稿至活動網頁即可抽門票。（圖／活動小組提供）

ETtoday東森廣場台北車站 拍照打卡應援活動

▌  活動時間：即日起至2025/4/10 23:59

▌  活動辦法：

1、本人至東森廣場-台北車站【KKBOX風雲榜 表演嘉賓應援地貼】與想應援的表演嘉賓名字拍下合照
2、傳 Instagram 限時動態地標打卡 東森廣場-台北車站 並 @kkbox_tw
3、將上傳成功的限動截圖上傳至此活動專頁 (需下載新聞雲App並註冊會員)。
4、即有資格可以抽【KKBOX 20th 風雲榜雙人門票】。
※ 提醒：拍照打卡時，須由本人親自到現場拍照，若使用別人照片則此照片皆視為無效投稿。

▌ 得獎公布：
2025/4/14 (一) 得獎名單於活動頁面公佈並將以電話通知。

▌ 活動獎項：
KKBOX 20th 風雲榜雙人門票 (16 張門票，共抽出８位)。

▌ 獎項兌領：
主辦單位將於 2025/4/14 (一) 陸續以電話通知得獎者，請注意手機來電通知，並請確認會員登入資料的手機號碼正確及有效。得獎者請務必於主辦單位發出得獎通知的指定期間即指定地點內領取獎項，逾期未領或因資料錯誤、不實而導致主辦單位所發出之獲獎訊息無法聯絡到得獎者時，視為得獎者放棄得獎資格，不得異議。

※請務必再次確認 Instagram 打卡的限時動態需包含地標東森廣場-台北車站及 @kkbox_tw，且務必將打卡完成的限動截圖上傳，若以上元素其一未達成將不符合抽獎資格，敬請見諒。

※ 主辦單位保有修正、解釋、暫停或終止本活動之權利，如有未盡事宜，以主辦單位解釋為準。

▲ETtoday東森廣場台北車站 拍照打卡應援活動即日起開跑

▲ETtoday東森廣場台北車站 拍照打卡應援活動即日起開跑，快揪朋友們一起來東森廣場台北車站完成抽票步驟！

！！好康再加碼！！

請憑投稿完成畫面至「東森廣場台北車站-西廣場服務台」並加入東森廣場LINE@，即可領取電子廣場券100元。（每人限領 1 份，廣場券詳細使用方式請參照說明。）

▲本屆KKBOX風雲榜卡司。（圖／KKBOX提供）

▲本屆KKBOX風雲榜卡司。（圖／KKBOX提供）

本屆KKBOX風雲榜卡司包括南韓人氣天團SUPER JUNIOR-D&E之外，還有利特、始源、神童組成的子團SUPER JUNIOR-L.S.S. 也將加入演出，與玖壹壹、Lollipop 棒棒堂、W0LF(S) 五堅情、Ozone一同展現台韓男團大車拚盛況；此外，金曲歌后蔡健雅將領軍温嵐、丁噹、高爾宣、Marz23、派偉俊、黃偉晉、陳華輪番上陣，再搭配美秀集團、芒果醬樂團，還有以〈Bunny Girl〉一曲創下串流聆聽總數破億的18歲日本創作歌手AKASAKI與香港歌手林家謙也將跨海參演。

4/19 KKBOX 風雲榜直播鎖定ETtoday。

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FansWorld粉絲窩是一個專為追星族打造的平台，聚焦討論追星話題，粉絲可以互相推坑喜歡的偶像、分享明星圈粉故事。FansWorld粉絲窩首次推出的投票活動「2024台灣人氣團體票選」，短短兩周時間，就累積超過105萬票數，在Threads引爆話題；與KKBOX 風雲榜合作推出的第一個網路人氣應援票選活動，更是在3周內累積超過1100萬票！

FansWorld粉絲窩專區推出「人氣華娛明星月榜」、「人氣日韓明星月榜」票選，獲得第一名的藝人，分別可以登上、「ETtoday星光雲」、「韓星爆爆」粉絲專頁橫幅Banner，讓更多人認識你的愛豆！粉絲窩將不定時發布即時戰況，快來為你的偶像應援吧！

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