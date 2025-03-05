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總票數破1100萬！ETtoday粉絲窩 X KKBOX 風雲榜「年度百大風雲歌手」應援活動TOP10出爐

記者劉宜庭／綜合報導

「ETtoday粉絲窩 X KKBOX 風雲榜」網路人氣應援活動中「年度百大風雲歌手」的總排名結果出爐，由韓流男團SUPER JUNIOR-D&E 以371萬0125票強勢奪冠，展現驚人號召力。這項票選總投票數高達1163萬7178票，感謝粉絲們的熱情支持！

ETtoday粉絲窩 X KKBOX風雲榜 網路人氣應援活動結果出爐！SUPER JUNIOR-D&E奪冠

此次應援投票活動中，SUPER JUNIOR旗下小分隊表現亮眼，不僅由SUPER JUNIOR-D&E摘下冠軍，另一組小分隊SUPER JUNIOR-L.S.S.也拿下亞軍，累積191萬2750票。此外，個人表現方面，藝聲與圭賢分別獲得第5、6名，顯示出SJ成員在華語市場的高人氣。本次榜單中，台灣新生代團體Ozone以166萬1143票奪得季軍，展現超高人氣。

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 【第一重驚喜：天天應援活動】

下載ETtoday新聞雲App，加入FansWorld粉絲窩會員，至「ETtoday粉絲窩 x KKBOX」系列應援活動票選，使用愛心投票，就有機會抽中KKBOX 風雲榜雙人門票，還有KKBOX首月0元優惠碼等你拿，投出的愛心數越多、中獎機率越高哦！

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【第二重驚喜：索票加碼任務】

加碼活動於2/17開跑，在FansWorld粉絲窩完成「本命星設定」之任務，便能獲得KKBOX 風雲榜索票「花瓣序號」，增加門票抽獎機會！（0218更新：花瓣已全數發放完畢，感謝您的參與！）

【第三重驚喜：即將推出，敬請期待】

第三波活動即將於近期正式公布，本次活動將以東森廣場台北車站應援打卡抽門票為主，活動詳情與參與方式將透過ETtoday新聞雲App進行公告，請大家密切關注最新消息，以免錯過重要資訊。敬請期待，讓我們一起為應援活動增添更多精彩瞬間！

本屆KKBOX風雲榜卡司包括南韓人氣天團SUPER JUNIOR-D&E之外，還有利特、始源、神童組成的子團SUPER JUNIOR-L.S.S. 也將加入演出，與玖壹壹、Lollipop 棒棒堂、W0LF(S) 五堅情、Ozone一同展現台韓男團大車拚盛況；此外，金曲歌后蔡健雅將領軍温嵐、丁噹、高爾宣、Marz23、派偉俊、黃偉晉、陳華輪番上陣，再搭配美秀集團、芒果醬樂團，還有以〈Bunny Girl〉一曲創下串流聆聽總數破億的18歲日本創作歌手AKASAKI與香港歌手林家謙也將跨海參演。

4/19 KKBOX 風雲榜直播鎖定ETtoday。

▲本屆KKBOX風雲榜卡司。（圖／KKBOX提供）

▲本屆KKBOX風雲榜卡司。（圖／KKBOX提供）

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FansWorld粉絲窩是一個專為追星族打造的平台，聚焦討論追星話題，粉絲可以互相推坑喜歡的偶像、分享明星圈粉故事。FansWorld粉絲窩首次推出的投票活動「2024台灣人氣團體票選」，短短兩周時間，就累積超過105萬票數，在Threads引爆話題。

FansWorld粉絲窩專區推出「人氣華娛明星月榜」、「人氣日韓明星月榜」票選，獲得第一名的藝人，分別可以登上、「ETtoday星光雲」、「韓星爆爆」粉絲專頁橫幅Banner，讓更多人認識你的愛豆！粉絲窩將不定時發布即時戰況，快來為你的偶像應援吧！

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