記者劉宜庭／綜合報導

「ETtoday粉絲窩 X KKBOX 風雲榜」網路人氣應援活動中「年度百大風雲歌手」的總排名結果出爐，由韓流男團SUPER JUNIOR-D&E 以371萬0125票強勢奪冠，展現驚人號召力。這項票選總投票數高達1163萬7178票，感謝粉絲們的熱情支持！

此次應援投票活動中，SUPER JUNIOR旗下小分隊表現亮眼，不僅由SUPER JUNIOR-D&E摘下冠軍，另一組小分隊SUPER JUNIOR-L.S.S.也拿下亞軍，累積191萬2750票。此外，個人表現方面，藝聲與圭賢分別獲得第5、6名，顯示出SJ成員在華語市場的高人氣。本次榜單中，台灣新生代團體Ozone以166萬1143票奪得季軍，展現超高人氣。

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第三波活動即將於近期正式公布，本次活動將以東森廣場台北車站應援打卡抽門票為主，活動詳情與參與方式將透過ETtoday新聞雲App進行公告，請大家密切關注最新消息，以免錯過重要資訊。敬請期待，讓我們一起為應援活動增添更多精彩瞬間！



本屆KKBOX風雲榜卡司包括南韓人氣天團SUPER JUNIOR-D&E之外，還有利特、始源、神童組成的子團SUPER JUNIOR-L.S.S. 也將加入演出，與玖壹壹、Lollipop 棒棒堂、W0LF(S) 五堅情、Ozone一同展現台韓男團大車拚盛況；此外，金曲歌后蔡健雅將領軍温嵐、丁噹、高爾宣、Marz23、派偉俊、黃偉晉、陳華輪番上陣，再搭配美秀集團、芒果醬樂團，還有以〈Bunny Girl〉一曲創下串流聆聽總數破億的18歲日本創作歌手AKASAKI與香港歌手林家謙也將跨海參演。

4/19 KKBOX 風雲榜直播鎖定ETtoday。



▲本屆KKBOX風雲榜卡司。（圖／KKBOX提供）



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