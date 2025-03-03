台灣E.L.F.超狂！粉絲窩票選SJ包辦前3名　東海認證「老婆應援」：最棒

記者吳睿慈／綜合報導

恭喜！台灣最大粉絲應援平台ETtoday粉絲窩（FansWorld）「人氣日韓明星」票選前三名出爐，「韓流帝王」Super Junior一舉奪下冠軍，第二、三名分別為團員東海、銀赫，團體一手包辦三項名額；稍早，東海得知台灣E.L.F.跨海動員應援，特地在粉絲付費平台致謝「這是什麼，太厲害了，謝謝！」人在拍攝的他，即時表達謝意，感謝「台灣老婆」的支持。

▲Super Junior頻繁來台見粉絲，台灣E.L.F.也很給力。（圖／翻攝自SJ官方IG）



Super Junior過去曾以小分隊之姿在台long stay，2024年頻繁來台成為訪台韓星第一名，延續這份羈絆，小分隊Super Junior-D&E、Super Junior-L.S.S.也即將在4月前往高雄參與音樂盛事「第20 屆KKBOX風雲榜」，隊長利特更接下拼盤K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN的主持人職責，2025年也有望成為訪台韓星之冠。

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▲台灣E.L.F.超狂，粉絲窩票選SJ包辦前3名。（圖／翻攝自粉絲窩）



SJ接力來台，台灣E.L.F.的熱情不輸偶像，動員為團體拿下各項票選大獎，台灣最大粉絲應援平台ETtoday粉絲窩（FansWorld）所舉辦的「二月份人氣日韓明星」票選活動，Super Junior一口氣包辦了前三名，稍早，東海特地在粉絲付費平台認證來自台灣粉絲的應援，驚訝寫下「這是什麼，果真是太厲害了，謝謝，太讚了，最棒了」，人在拍攝的他，得知好消息後，心情也跟著好了起來。

▲粉絲窩票選SJ包辦前3名，東海親自認證「最棒」。（圖／翻攝自韓星爆爆臉書）



台灣最大粉絲應援平台ETtoday粉絲窩（FansWorld）於2月正式開站，票選活動不僅讓粉絲能夠親自應援喜愛的團體，還有機會贏得 「第20屆 KKBOX 風雲榜」門票，親臨現場見證SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-L.S.S.等偶像的精彩演出！4月19日KKBOX風雲榜直播請鎖定ETtoday。