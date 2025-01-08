「2024台灣人氣團體」排名出爐！　FansWorld粉絲窩湧入105萬票

記者劉宜庭／綜合報導

由《FansWorld粉絲窩》發起的投票「2024台灣人氣團體」結果出爐，最終由團體ENERGY以29萬2722票奪下冠軍，活動舉行2周期間，累積高達105萬5517票數，得獎名單已經公布在專屬社團，一共有53個獎項。

▲ENERGY以29萬2722票奪下冠軍。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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「2024台灣人氣團體」活動期間，系統除了湧入上百萬票數，許多藝人也共襄盛舉，一起加入催票活動，包括五堅情團長邱鋒澤說「我註冊帳號了這樣可以投10次，也買了10支手機」；U:NUS 蔡承祐、Ozone 黃文廷也分別向粉絲喊話「不能輸！」、「換你們表現了」。官方提供之贈品數量也從35加碼至53。

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期間，粉絲也透過《FansWorld粉絲窩》社團參與「我要拉票」活動，共同分享追星歷程、感人小故事與趣聞，在社群網站掀起一陣熱議。經過2個禮拜的激烈競爭，最終由團體ENERGY以29萬2722票奪下冠軍，第2至5名則依序為Ozone、五堅情、U：NUS及FEniX。

▲▼Ozone（上圖）、五堅情（下圖）分別第2、3名。（圖／索尼、台中市政府提供提供）



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