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爸大便在褲子「全家得諾羅」　楊小黎住院又染病…慘遭2病毒攻擊

記者黃庠棻／台北報導

女星楊小黎因演出《狗蛋大兵》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》等作品打開知名度，2018年在第53屆金鐘獎以客家劇場的《台北歌手》奪得戲劇節目女配角獎，工作忙碌之餘，仍不時會與粉絲分享生活點滴。2月時連續好幾則貼文都透露身體健康亮紅燈，對此她也親自解釋了來龍去脈。

▲楊小黎先前感染諾羅。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎）

▲楊小黎先前感染諾羅。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎）

楊小黎20日擔任客家電視台年度大戲《星空下的黑潮島嶼》首映記者會主持人，整個人的狀態看起來非常好，口條也跟以往一樣清晰、平穩，被問及2月生病的過程，她在訪問時透露，原來當時一家人都感染了諾羅病毒。

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▲楊小黎先前感染諾羅。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎）

▲楊小黎近日擔任《星空下的黑潮島嶼》首映記者會。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎）

談到感染諾羅的過程，楊小黎表示有一天回到老家，發現爸爸的褲子不小心脱在地上，她隨手拿起幫忙整理，卻發現褲子上沾有爸爸的大便，她趕緊拿去廁所清理，卻沒想到因此感染了諾羅病毒，本來她趕緊住院休息，竟又遭到隔壁床的爺爺傳染了感冒。

▲▼楊小黎。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

▲楊小黎還原感染諾羅的過程。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

因此，楊小黎在2月時身受諾羅以及支氣管炎侵蝕，身體相當痛苦，遇到工作也得敬業上工，所幸後來靠著西藥加中藥調理，目前身體已經恢復得差不多，不過她也因為這次生病，推掉了不少主持工作，未來希望把工作重心放在戲劇演出上，笑說「現在主持人人才輩出，把機會讓給新人」。

▲楊小黎先前感染諾羅。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎）

▲楊小黎表示未來會減少主持工作。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎）

此外，楊小黎努力工作，除了背負一個月10幾萬的房貸，她近期還升格製作人，接下客台新節目《像你這道菜》的製作人兼主持人，苦嘆「製作人真的做一次感受一下就好，人生中第一次需要去投案子、審預算，還跟藝人好朋友要經紀人的電話，敲通告、喬時間、談費用。」

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