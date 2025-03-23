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白司彥來台出差！柳演錫情話甜認「難忘與老婆的吻戲」　蔡秀彬驚喜現身

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣演員柳演錫本就透過戲劇《機智醫生生活》打開知名度，近期因戲劇《現在撥打的電話》再攀新高峰，出道21年首次來台舉辦專場活動，3月22、23日連續兩天在信義劇場Legacy MAX舉辦《The Secret Code : Y 粉絲見面會》，他大開金嗓獻唱〈See The Light〉、〈Numb〉等歌，更找來「老婆」蔡秀彬驚喜錄製影片現身，令全場劇迷驚訝不已，現場尖叫聲連連。

▲▼白司彥來台出差！柳演錫情話甜認「難忘與老婆的吻戲」　蔡秀彬驚喜現身。（圖／瑞田文創提供）

▲柳演錫帶來多首歌曲演唱。（圖／瑞田文創提供）

演歌雙棲的柳演錫大開金嗓獻唱〈See The Light〉、〈Numb〉和〈Say My Name〉等《現在撥打的電話》劇中經典歌曲，他身穿全黑西裝帥氣登場，瞬間彷彿「白司彥發言人」就站在舞台上，那些追劇的回憶再次湧現，歌曲演唱完畢，面對台下座無虛席的粉絲們，他一開口就用中文說：「大家好，我是柳演錫，很高興見到你們。」隨後他也補充說：「好像很久不見大家了，本來還有些擔心會坐不滿，但看到大家把整個場地都坐滿滿的，我也很期待今天的見面會。」感謝粉絲們到場力挺，全場粉絲也送上超高分貝的尖叫聲熱情回應。

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▲▼白司彥來台出差！柳演錫情話甜認「難忘與老婆的吻戲」　蔡秀彬驚喜現身。（圖／瑞田文創提供）

▲▼柳演錫難忘與「老婆」蔡秀彬的吻戲。（圖／瑞田文創提供）

▲▼柳演錫難忘與老婆的吻戲」　蔡秀彬驚喜現身。（圖／瑞田文創提供）

透過電視劇《現在撥打的電話》獲得高人氣，當然也不能漏掉劇中的關鍵物品「電話」，同劇演員們錄製影片為首次開個人見面會的「白司彥發言人」加油應援，其中包含「老婆」蔡秀彬，讓他又驚又喜說著：「能透過影片的方式見面，真的很開心！」聊到「白司彥」這個角色對自己的意義時，他感性的說：「因為他讓我有機會到海外和大家見面，對我來說是非常感謝的存在。」而他在劇中深情守護「熙珠」的形象備受喜愛，他自曝「與熙珠的第一場吻戲」讓他印象最為深刻，他還在台上深情重現那句經典告白「告訴我，要如何才能不愛你」，再度點燃現場氣氛。

▲▼白司彥來台出差！柳演錫情話甜認「難忘與老婆的吻戲」　蔡秀彬驚喜現身。（圖／瑞田文創提供）

▲柳演錫連續兩天在台會粉絲。（圖／瑞田文創提供）

見面會上，柳演錫情話連發，他真情告白「最想守護的就是，今晚和粉絲們一起的時光」，若有機會來台灣拍攝VLOG，他最想去逛夜市、大吃美食，「很想挑戰大腸麵線和牛肉麵，然後我也很喜歡黑糖珍珠奶茶」吃貨形象不言而喻。演什麼像什麼的柳演錫也有「演技富翁」的封號，當主持人問到拍什麼戲最有自戲時，他笑說：「我想應該是『手術戲』啦，因為我真的演太多次醫生了！」。

22日「柳演錫《The Secret Code : Y》粉絲見面會」台北站第一場在歡樂和溫馨的氣氛中劃下完美句點，離場前他還特別再用中文說「今天真的很開心，我們明天見！」感性與粉絲告別，並相約3月23日第二場見。

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柳演錫, 現在撥打的電話, 蔡秀彬

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