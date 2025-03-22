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《嗨！營業中》第五季驚傳開錄　白安飽受毒舌評論

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂製作的人氣實境節目《嗨！營業中》第五季即將強勢回歸！本季將由「營業始祖」姚元浩、郭泓志、莎莎領軍，攜手全新夥伴，結合前幾季的寶貴營業經驗，將開設一間別具特色的店面，帶來更具挑戰性的內容。

▲《嗨！營業中》第五季即將強勢回歸！左起白安、莎莎、郭泓志、姚元浩、包偉銘。（圖／好看娛樂）

▲白安搞笑登場。（圖／好看娛樂）

官方今22(日)公布新一季影片中，姚元浩與莎莎化身雙主播，專業播報《嗨！營業中》第五季的精彩亮點。莎莎以吸睛的半屏山髮型亮相，口齒清晰地揭露新一季節目驚傳開錄的消息，讓期待已久的觀眾興奮不已。

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▲《嗨！營業中》第五季即將強勢回歸！左起白安、莎莎、郭泓志、姚元浩、包偉銘。（圖／好看娛樂）

▲《嗨！營業中》第五季即將強勢回歸！左起白安、莎莎、郭泓志、姚元浩、包偉銘。（圖／好看娛樂）

影片中，郭泓志以詼諧的方式透露兩位新夥伴的神秘線索。他帶著雞冠頭造型，笑稱：「第一位新夥伴會咕咕咕叫，而且還會畫一隻雞；第二位則是高齡60歲的偶像。」

▲《嗨！營業中》第五季即將強勢回歸！左起白安、莎莎、郭泓志、姚元浩、包偉銘。（圖／好看娛樂）

▲《嗨！營業中》第五季莎莎、郭泓志、姚元浩搞笑當主播。（圖／好看娛樂）

下一秒答案隨即揭曉是歌手白安，她迎來諸多毒舌評論「請問是歌手混不下去才來當搞笑藝人嗎？」、「加入節目是幹掉乱彈阿翔？」另一位是以《跑跑跑》爆紅至今的60歲資深偶像包偉銘大哥，外傳他為重金復出，記者也追問他是否還跑得動？包偉銘一臉嚴肅不予回答。

《嗨！營業中》自開播以來受到關注，許多忠實粉絲紛紛在社群平台留言表示，最期待看到吳映潔（鬼鬼）產後回歸是否有機會再度加入節目？

對於外界熱烈討論的卡司名單，好看娛樂則保持神秘態度，僅表示：「下週一將舉行記者會，分享更多《嗨！營業中》第五季的精彩內容。」這番回應更吊足粉絲胃口，也讓記者會成為矚目焦點。

除了話題不斷的卡司陣容，《嗨！營業中》第五季的播出時間也正式公布。節目將於3月29日起，每週六晚上8:00於台視首播，當晚10:00於Netflix上架，並於3月30日起，週日晚上8:00在八大綜合台播出。新一季的《嗨！營業中》將如何突破以往？全新夥伴的加入又會帶來哪些驚喜？敬請鎖定3月29日的首播，與姚元浩、郭泓志、莎莎、包偉銘、白安，一同見證最強實境節目的回歸！

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姚元浩, 白安, 浩子, 包偉銘, 郭泓志

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