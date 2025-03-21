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Andy哽咽哭了！　求觀眾「不要再抖內我」謝絕原因超暖

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber Andy苦心經營近10年的頻道「眾量級」被前女友家寧一家人搶走，多年來只拿到微薄薪資，悲慘遭遇讓廣大觀眾十分心疼。21日晚間他更新影片宣布決定離開租了10年的小套房，感性地與小窩道別，最後也在鏡頭前哽咽講述這段期間以來的心聲，同時也謝絕外界後續援助「請大家不要再贊助我了」。

▲Andy謝絕未來所有贊助。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）

▲Andy謝絕未來所有贊助。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）

▲Andy哽咽告別10年的房子。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）

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Andy在影片中感謝所有支持自己的粉絲、朋友、觀眾們，「謝謝！訊息太多沒辦法一一回覆，真的很不好意思，因為最近都一直在處理法律的事情，如果有空檔一定會全部去看」，得知他的遭遇後，除了YT影片的抖內以外，也有各界人士喊話希望能幫助他，他對此表示：「突然收到那麼多人的幫忙和贊助真的很感動，也讓我了解到這場戰役不再是我一個人單打獨鬥，而是有一群溫暖有愛的夥伴與我同行，你們就像太陽一樣不斷給我能量」，自己一定會奮戰到底。

▲Andy謝絕未來所有贊助。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）

▲Andy謝絕未來所有贊助。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）

不過，Andy也宣布將謝絕未來的所有贊助「請大家不要再贊助我了，因為在這個社會上還有更多值得我們幫助與關注的人們，因為這個社會上還有更多值得我們幫助與關注的人們」，希望這份善心能帶給其他更需要的人，最後他感性喊話「我依舊不會改變，我還是你認識的那個Andy，很歡樂、很開心的樣子，就是瘋瘋的這樣」。

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