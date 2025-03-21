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即／金賽綸媽心碎「道歉很難？」《橫豎》將揭金秀賢18禁變態作：我們還沒亮牌

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸2月離世，一位阿姨出面爆料她生前遭金秀賢逼債、YTR李鎮浩毀謗，最終走上絕路。該位阿姨雖不是親生阿姨，但就如親家人般相處，卻遭到YTR李鎮浩提告，對此，金母21日再度心碎發聲：「她就是賽綸的阿姨，如果真有『假阿姨』，要提告的應該是我們吧，道歉有這麼難嗎？」《橫豎》也再度投下震撼彈表示「即將公開金秀賢的『變態大作』」，將比以往的爆料都還勁爆。

▲▼ 即／金賽綸媽心碎「道歉很難？」《橫豎》將揭金秀賢18禁變態作：我們還沒亮牌。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲《橫豎》21日再度直播。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

金賽綸母親21日再度透過《橫豎研究所》發聲，痛罵李鎮浩無良，「李鎮浩，你嘴裡說的那位『假阿姨』，沒有那種人，她就是賽綸的阿姨，如果真有『假阿姨』，要提告的應該是我們吧，為何老是要我解釋說明，你在模糊焦點，大眾就會忘記你做的事嗎？」

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▲金賽綸媽再度發聲「阿姨就是家人，李鎮浩，道歉很難嗎？」。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲金賽綸媽再度發聲「阿姨就是家人，李鎮浩道歉很難嗎」。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

金母透露該位阿姨是金賽綸仍在6歲時，她一人身兼多職，既是女兒的經紀人也是家庭主婦，當時認識了同為童星母親的阿姨，兩人相互扶持就這樣結交了20年，成為彼此的家人，「她像朋友般傾聽心事、幫我餵飽小孩，這不就是真正的家人嗎，到底要做什麼才能變成真的阿姨？而我對於那位姊姊的女兒也是親阿姨般的存在。」

金賽綸母親將一切事情委託給阿姨處理，這一個月來，阿姨寸步不離守在他身邊，卻遭到李鎮浩誹謗，令她氣憤不已，心痛質問「李鎮浩，請問道歉很難嗎？我是拜託了什麼很困難的事嗎？請你停止混淆真實的行為。」21日選擇再度出面。

▲▼ 即／金賽綸媽心碎「道歉很難？」《橫豎》將揭金秀賢18禁變態作：我們還沒亮牌。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲▼《橫豎》暗示手上還有金秀賢變態之作，期間提及「N號房事件」並表示還沒正式亮牌。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲▼ 即／金賽綸媽心碎「道歉很難？」《橫豎》將揭金秀賢18禁變態作：我們還沒亮牌。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

《橫豎研究所》主播金世義也在直播裡警告，「我不久後會準備關於金秀賢非常不得了的爆料，我們會整理地美美麗麗的，到時候就不只是跟國二未成年少女交往的問題了，金秀賢，我們只是還不想亮牌而已，金秀賢這已經不是退出戲劇的問題了！」他暗示是「變態之作」，還在直播裡提到「n번방（N號房事件）」，警告李鎮浩：「屆時，請你好好地為金秀賢護航！」此話一出，引起網友一陣議論。

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金賽綸, 李鎮浩, 橫豎研究所

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