與《步步驚心》齊名古裝劇開播！人氣女神穿越清朝「皇子全戀愛」

記者黃庠棻／台北報導

八大第1台將於20日（週四）起，全台首播古裝劇《夢回》，改編自與《步步驚心》齊名的穿越小說，並由《步步驚心》原班製作班底拍攝，藉由唯美的場景設計、服裝造型，透過主角李蘭迪、王安宇跨越時空的酸甜蜜戀，打造清宮穿越劇。

▲古裝劇《夢回》由王安宇、李蘭迪和辛雲來主演。（圖／八大電視提供）

在《夢回》飾演清朝十三皇子的王安宇在劇中穿越古今，戲外他分享，若有一天真的能回到古代，他會想妥善利用已知未來的能力，當一位占卜師。王安宇打趣分析「因為我不是穿回去了嗎？所以我肯定知道大事年表，當占卜師最適合不過了！」



《夢回》劇情描述「小薇」（李蘭迪飾）是一名建築公司的實習設計師，因家中出現古今時空重疊的異象，意外與十三皇子「胤祥」（王安宇飾）展開奇妙的「同居」生活，在兩人逐漸擦出曖昧火花之際，對方卻突然消失。小薇則意外穿越到古代，周旋在皇子們之間，也捲入皇室裡危機四伏的奪嫡之爭。

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▲古裝劇《夢回》由王安宇、李蘭迪和辛雲來主演。（圖／八大電視提供）



女主角李蘭迪近期在新作品《濾鏡》和檀健次談情備受矚目，她在八大電視首播的清宮劇《夢回》裡，意外穿越到清朝，因不同於宮內女子拘謹的真性情，讓皇子們難以抵擋其魅力，陸續對她產生好感，其中男主角王安宇屬於撒嬌男友，飾演十四皇子的辛雲來則是腹黑總裁的性格。李蘭迪自曝，若在現實生活中挑選男友「這兩種類型綜合一下，還不錯！會喜歡稍微霸道一點的！ 」

▲古裝劇《夢回》由王安宇、李蘭迪和辛雲來主演。（圖／八大電視提供）



而《夢回》有場劇情，是辛雲來需要將李蘭迪溫柔抱起的橋段，畫面唯美浪漫，但戲外其實抱了好幾次都沒有成功，讓李蘭迪打趣自嘲非常沒面子。辛雲來事後解釋，因為在拍攝公主抱情節前，他跟王安宇在零下的溫度拍了騎馬的戲「我跟王安宇學了兩天，就得奔跑起來，然後拍的時候不慎撞在一起，我的右手就扭到了。」

▲辛雲來。（圖／八大電視提供）

辛雲來扭傷加上天氣冷，衣服穿得特別多，手僵硬使不上力，所以才沒順利抱起李蘭迪，不小心讓女孩子尷尬的失誤，讓他相當自責，直呼後來加緊鍛練健身。《夢回》20日（週四）起每週一至週五晚間九點在八大第1台全台首播。