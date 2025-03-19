YG娛樂突收演員部！車勝元送咖啡車「感謝10年陪伴」　韓網全讚帥

記者張筱涵／綜合報導

南韓YG娛樂近日宣布終止演員經紀業務，將全力專注於音樂產業發展，此舉引發業界與粉絲熱議。作為YG旗下代表性演員之一的車勝元，19日特地送上咖啡車，向YG表達感謝，橫幅上寫著：「YG，這10年來很開心，也很感謝」，展現他獨特的風範與態度。

▲車勝元送咖啡車對YG娛樂表達感謝。（圖／翻攝自theqoo）



面對YG娛樂突如其來收掉演員部門，車勝元送上咖啡車的舉動，立刻在網路上掀起熱議，許多南韓網友紛紛留言稱讚：「這樣的道別真的很有格調！」、「哪怕公司做得再不好，他還是選擇用感謝來結束，這才是真正的大人物」、「這就是為什麼車勝元能夠在演藝圈長久屹立不搖」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

部分網友也表示：「YG演員部門其實還不錯，真的很可惜」、「能夠這樣離開，真的太帥了」、「10年真的不短，他的表現太有風度了」、「這種道別方式，真的讓人佩服」。

此外，也有網友提及車勝元過去在YG的貢獻，認為他這次的舉動不只是向公司告別，更是在向那些曾經一起共事的工作人員致意：「不論公司如何，他依然選擇向曾經支持他的人表達感謝，這才是成熟又有風度的做法。」

▲車勝元在YG娛樂演員部門待了10年。（圖／翻攝自Instagram／70csw）



事實上，YG娛樂過去除了K-POP事業外，也積極拓展演員經紀領域，旗下曾有金喜愛、車勝元、劉仁娜、李聖經、俞承豪等多位知名演員。然而，YG於17日正式宣布結束演員經紀業務，並發表聲明表示：「衷心感謝所有支持我們的演員與粉絲，我們將在最後階段提供必要的支持。」

對於YG的決定，業界普遍感到可惜，而車勝元則選擇用送咖啡車的方式表達謝意，不僅展現他的從容與氣度，也讓這場「告別」更加溫暖。