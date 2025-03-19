ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

YG娛樂突收演員部！車勝元送咖啡車「感謝10年陪伴」　韓網全讚帥

記者張筱涵／綜合報導

南韓YG娛樂近日宣布終止演員經紀業務，將全力專注於音樂產業發展，此舉引發業界與粉絲熱議。作為YG旗下代表性演員之一的車勝元，19日特地送上咖啡車，向YG表達感謝，橫幅上寫著：「YG，這10年來很開心，也很感謝」，展現他獨特的風範與態度。

▲▼車勝元。（圖／翻攝自theqoo）

▲車勝元送咖啡車對YG娛樂表達感謝。（圖／翻攝自theqoo）

面對YG娛樂突如其來收掉演員部門，車勝元送上咖啡車的舉動，立刻在網路上掀起熱議，許多南韓網友紛紛留言稱讚：「這樣的道別真的很有格調！」、「哪怕公司做得再不好，他還是選擇用感謝來結束，這才是真正的大人物」、「這就是為什麼車勝元能夠在演藝圈長久屹立不搖」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

部分網友也表示：「YG演員部門其實還不錯，真的很可惜」、「能夠這樣離開，真的太帥了」、「10年真的不短，他的表現太有風度了」、「這種道別方式，真的讓人佩服」。

此外，也有網友提及車勝元過去在YG的貢獻，認為他這次的舉動不只是向公司告別，更是在向那些曾經一起共事的工作人員致意：「不論公司如何，他依然選擇向曾經支持他的人表達感謝，這才是成熟又有風度的做法。」

▲▼車勝元。（圖／翻攝自Instagram／70csw）

▲車勝元在YG娛樂演員部門待了10年。（圖／翻攝自Instagram／70csw）

事實上，YG娛樂過去除了K-POP事業外，也積極拓展演員經紀領域，旗下曾有金喜愛、車勝元、劉仁娜、李聖經、俞承豪等多位知名演員。然而，YG於17日正式宣布結束演員經紀業務，並發表聲明表示：「衷心感謝所有支持我們的演員與粉絲，我們將在最後階段提供必要的支持。」

對於YG的決定，業界普遍感到可惜，而車勝元則選擇用送咖啡車的方式表達謝意，不僅展現他的從容與氣度，也讓這場「告別」更加溫暖。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

GD現身aespa演唱會！被cue跳Whiplash底下粉絲嗨爆

推薦閱讀

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘　遞房卡全被拍

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘　遞房卡全被拍

快訊／GD確定要來台灣了！ 　無預警宣布「台北小巨蛋連唱2天」

快訊／GD確定要來台灣了！ 　無預警宣布「台北小巨蛋連唱2天」

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了　「孕期比第一胎不適」

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了　「孕期比第一胎不適」

全文／金秀賢最新聲明多達12頁！　8點回擊揭「檢舉者是某演員母親」

全文／金秀賢最新聲明多達12頁！　8點回擊揭「檢舉者是某演員母親」

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」　影片內容惹鼻酸

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」　影片內容惹鼻酸

玖壹壹春風遭爆「旅館密會楊千霈1小時」　11字無奈回應了！

玖壹壹春風遭爆「旅館密會楊千霈1小時」　11字無奈回應了！

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

樂天女孩爆復合185cm男星！去年剛抓包他傳曖昧簡訊 球團回應了

樂天女孩爆復合185cm男星！去年剛抓包他傳曖昧簡訊 球團回應了

楊千霈N段曖昧情史起底！小S「沒她得不到的」Makiyo認證：她很厲害

楊千霈N段曖昧情史起底！小S「沒她得不到的」Makiyo認證：她很厲害

金秀賢「恐放鳥高雄活動」！7-11擬求償3000萬　爆：寧可違約也不來

金秀賢「恐放鳥高雄活動」！7-11擬求償3000萬　爆：寧可違約也不來

快訊／金秀賢「在金賽綸家親暱片」曝光！遭警告：別再自掘墳墓

快訊／金秀賢「在金賽綸家親暱片」曝光！遭警告：別再自掘墳墓

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘　遞房卡全被拍

快訊／GD確定要來台灣了！ 　無預警宣布「台北小巨蛋連唱2天」

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了　「孕期比第一胎不適」

全文／金秀賢最新聲明多達12頁！　8點回擊揭「檢舉者是某演員母親」

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」　影片內容惹鼻酸

玖壹壹春風遭爆「旅館密會楊千霈1小時」　11字無奈回應了！

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

樂天女孩爆復合185cm男星！去年剛抓包他傳曖昧簡訊 球團回應了

楊千霈N段曖昧情史起底！小S「沒她得不到的」Makiyo認證：她很厲害

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

YG娛樂, 車勝元

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 台、泰《鬼家人》合體！林柏宏曝與Billkin私下互動　「他覺得我們很好笑」
  2. 賈永婕聲援剴剴案「出門前臨時起1意」　到場驚覺：有一股力量在
  3. 金秀賢高雄見面會200人中獎名單公布　主辦：活動仍照合約執行中
  4. 林依晨第二胎早洩端倪！　「過年已懷孕4個月」聚會大咖好友曝近況
  5. 快訊／金秀賢照常演出高雄櫻花季！　主辦單位：照樣上台
  6. 媽200元絲巾用10年破了　楊繡惠寵母豪送愛馬仕！爸一看問：幾百？
  7. 12年前評「都教授」：他現實不是那樣　趙麗穎神預言被挖出讚翻
  8. 與《步步驚心》齊名古裝劇開播！人氣女神穿越清朝「皇子全戀愛」
  9. 說到做到！去年被颱風攪局　LANY宣布：6月重返高雄開唱
  10. 《浪姐3》視后尪遭爆「夜店摟妹」回應了！　還原現場：我超愛擁抱

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366