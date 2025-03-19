白冰冰尼泊爾朝聖　體驗農夫生活感動到想哭

記者葉文正／台北報導

白冰冰上周在Youtube節目《誠懇逗陣》分享她自己拍攝的尼泊爾朝聖之旅，大受好評，讓人期待她此行還去了哪些地方？因此她尼泊爾之旅除了是文化之旅，也是修行之旅，她特別前往台灣的慧光師父在尼泊爾創辦的菩薩寺，並參觀沙彌學院，跟著小沙彌一起當農夫，還幫忙洗菜、切菜，一整天下來帶給她滿滿的感動，「生命中要體悟的事情很多，來到這裡讓我感動到想哭。」

▲白冰冰手拿難得一見的貝葉經。（圖／長興影視）



白冰冰身為佛教徒，一心嚮往前往釋迦摩尼誕生地尼泊爾朝聖，透過長年在尼泊爾擔任義工的葉惠貞師姐幫忙，聯繫了釋迦摩尼佛寺的負責人，讓她們一行人很幸運地看到難得一見的「貝葉經」，內文是摩訶般若波羅蜜多心經。

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▲白冰冰體驗農夫生活。（圖／長興影視）

白冰冰說：「雖然看不懂梵文，也聽不懂經文內容，但全程莊嚴氣氛讓人肅然起敬，更難得的是寺方允許我們去觸摸『貝葉經』，我抓住機會就從最上面的第一頁往下摸，整本經文從上到下都摸到了、表示也都讀進去了，最後再上供酥油燈、許願、加上轉經輪，結束朝拜環節。」

▲白冰冰轉經輪。（圖／長興影視）



白冰冰還前往被列為世界文化遺產的帕坦王宮廣場，見識當地尼瓦爾族男孩的成年禮，她還分享了尼瓦爾族女生的特別風俗民情，她們一輩子要嫁3次，「第一個嫁水果(木蘋果，第二個嫁太陽，象徵永恆不變的婚姻)，第3個才嫁給人，據說這樣才會幸福。」



白冰冰此行重要的行程之一就是去菩薩寺拜訪令人敬重的星雲大師弟子慧光師父，白冰冰表示，慧光師父提倡「在生活中修行」，他認為教育才是救窮救苦的根本，因此在尼泊爾創辦了小沙彌學院，幫助很多孤兒以及原生家庭需要幫助的孩子，孩子們學習尼泊爾文、英文、當然中文也是他們必修課程，最重要的是教他們能夠自給自足，不被生活打敗。



慧光師父出生在台灣，父親是美國人，但未負起當父親的責任，母親忙碌於工作，因此是由外婆撫養長大，因為原生家庭的不完整，成長過程不斷地被同學霸凌，外婆是他最大的依靠，慧光師父談起外婆還深深地嘆息與遺憾，因為小小年紀遠赴美國求學，語言不通、環境不適應，深愛他的外婆選擇到美國與他作伴，可是因為水土不服以及語言不通，深愛他的外婆生病了，手足無措的慧光師父，只能用自己的方法念經、求佛、吃素，希望減壽讓外婆能平安，這也讓師父動了出家的念頭。



轉眼幾十年過去了，慧光師父不但在台灣種下佛學教育的根，還將這份理念帶到尼泊爾來，在11年前創辦了菩薩沙彌學院，收留無家可歸的小朋友。白冰冰一踏進菩薩寺，幾十位小沙彌排在兩旁，為大家灑花念經，讓走著「花路」進寺里的白冰冰很震撼，「我看到人類最光明，最美麗良善的一面。」



白冰冰看著小沙彌聰明的眼神，可愛滿足的笑容，心都融化了，也跟著孩子們體驗生活，跟著小沙彌一起上山摘菜、拔蘿蔔、洗菜、切菜、醃蘿蔔，在寺里學習真正的生活佛學，讓她感動地說：「我第一次感動到整天都想哭，覺得現金帶不夠，很想為孩子們再做些什麼。」

白冰冰在孩子們的歡送歌聲中依依不捨的離開了菩薩寺，她最後更敬佩地說：「慧光法師把愛的種子帶到了尼泊爾，您是我們的台灣之光，我深深地敬佩，更感謝品味私塾將大家帶來這裡，體驗善知識，此行真棒！」