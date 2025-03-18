前AV女優相澤南結婚了！嫁日本演藝圈大咖　她速升副社長震驚業界

記者劉宜庭／綜合報導

曾是日本知名AV女優的相澤南（現名 DJ pixeL），近日閃婚日本演藝圈超大咖——Burning Production新任社長、49歲周防彰悟，消息一出震驚業界。更讓人意外的是，相澤南不僅是周防彰悟的第5任妻子，還在婚後短短數週內，火速升任Burning副社長，此舉引發極大爭議。

▲相澤南結婚。（圖／翻攝自IG／epoint2016）



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相澤南於2016年以AV女優身份出道，並迅速成為業界頂流，擁有大量粉絲，直到 2023 年正式引退。之後，她在 香港、台灣等地參與影視活動，轉型為模特兒與 KOL，去年11月宣布改名「DJ pixeL」並以 DJ 身分出道，由周防彰悟全力打造。

今年1月11日，相澤南與周防彰悟正式登記結婚，婚後迅速進入Burning經營層，短時間內升任副社長，更同時擔任旗下版權公司「Burning Publishers」及沖繩「琉球高爾夫俱樂部」運營公司「玉城園地」的董事，讓外界議論紛紛。

Burning是日本最具影響力的演藝經紀公司之一，擁有 郷廣美、內田有紀、小池徹平 等頂級明星，過去由 「藝能界之王」周防郁雄（84 歲） 掌舵長達 50 多年。但去年10月，周防郁雄因輕微中風宣布退休，由長子周防彰悟接任社長，並進行大幅人事調整。

▲Burning Production旗下藝人。（圖／翻攝Burning Production官網）



然而，周防彰悟的閃婚、閃升副社長操作，引發內部強烈質疑，業界人士直言：「她連一天公司經驗都沒有，怎麼能直接當副社長？至少應該先從基層開始吧」、「這該不會只是讓她能自由用錢的方式吧？」面對外界批評，周防彰悟在受訪時解釋：「我知道大家會認為我是因為愛她才讓她當副社長，但事實上，在我臨時接手公司時，身邊唯一能信任的家人就是她。」

▲相澤南升任丈夫公司副社長。（圖／翻攝自IG／epoint2016）

周防彰悟強調：「這不是她主動要求的，而是我希望她來擔任這個職位。她也並非掛名角色，而是積極參與公司會議，努力學習經營管理。」此外，他透露與異母兄弟周防亮已斷聯兩年，家族內部裂痕明顯，因此希望在公司內部尋找可倚靠的親信，而相澤南正是他最信任的人。

「她從未向我要求過金錢，甚至說過『我不需要遺產』。」值得一提的是，這並非周防彰悟第一次「閃婚」。過去他曾與年長女性、韓國夜店女公關、人氣寫真女星杉原杏璃等人結婚，但最終都離婚收場。業界擔憂，讓毫無經驗的第5任妻子接掌重要職位，是否會動搖公司根基。