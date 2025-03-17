記者陳芊秀／綜合報導

香港男星林峯去年（2024）憑電影《九龍城寨之圍城》事業攀上新高峰，因工作邀約不斷而忙得不可開交，人氣更是直線飆升，無論走到哪裡都能引起粉絲圍觀。然而他近日現身街頭，一位站在路邊的大媽脫口一句話，意外成了網路熱門金句。

▲林峯憑電影《九龍城寨之圍城》人氣攀新高峰。（圖／翻攝自臉書、IG）

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大陸社群平台瘋傳街頭「捕獲」林峯的影片，標題寫道：「街頭偶遇林峯，大媽金句引熱議！」影片中，林峯以一身休閒運動裝扮現身，從座駕下車，在多位工作人員的陪同下穿過馬路，準備前往活動地點。現場擠滿了圍觀的市民和粉絲，見到偶像現身，粉絲們紛紛高呼「阿峯、阿峯」，場面十分熱鬧。林峯則保持一貫的親和態度，微笑揮手與大家互動，即使有粉絲試圖靠近拍照，他仍然保持禮貌微笑，並未露出不悅神情，身邊隨行工作人員則幫忙開路，同時禮貌提醒：「不好意思，請讓一讓。」

就在一片歡呼聲中，突然傳來一位大媽語帶不屑地說道：「不就是一個人，有什麼不同嗎？」影片掀起熱烈迴響，粉絲反擊：「他也是人，但他是帥哥啊！」、「愛而不得的大媽？」、「講得這麼理直氣壯，那為什麼又要對著臉拍照？」而當時影片中的林峯不知道有沒有聽到大媽的話，但全程保持微笑，未受影響。

▲林峯現身街頭引發民眾圍觀，大媽脫口一句話成網路金句。（圖／翻攝自小紅書）