金秀賢被爆耍大牌！見面會前「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

記者劉宛欣／綜合報導

金秀賢近日深陷與金賽綸交往的風波之中，過去種種言行被挖出檢視，一名外國網友在X上爆料，稱金秀賢在2014年於泰國曼谷的暹羅百麗宮舉辦見面會時「耍大牌」，當時工作人員已經為見面會擺好了數千個座位，但他卻突然在深夜透過經紀公司要求拆除座位，只因他「想在場地打羽球」，令現場工作人員十分傻眼，該爆料文還附上了當時的影片佐證，引發討論。

▲金秀賢深陷醜聞，過往行徑被挖出檢視。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

爆料文中指出，金秀賢2014年3月30日曾在曼谷暹羅百麗宮舉行粉絲見面會時，在工作人員已經佈置好了現場後，突然提出想要打羽球，負責人提議帶他去附近的羽球場，但金秀賢卻以隱私為由，堅持要在見面會場地打球，最終導致工作人員只能將已經排好的數千個座椅、活動用品撤掉，用膠帶在地上標出羽球場線條，最後金秀賢打了約一小時羽球後就離開。

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▲金秀賢10多年前在曼谷的見面會，就曾被爆料耍大牌，圖為2024年曼谷見面會。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

隨後，工作人員為了能迅速恢復場地原狀，不少人為此犧牲睡眠就只為了滿足金秀賢「一時興起」的要求，該事件由於不少人手中握有影片、照片為證，當年在泰國就引起極大爭議，不過在韓國卻鮮為人知。事實上，韓媒《首爾體育》在2016年也曾報導這起金秀賢的耍大牌事件，指示當時並未指名，僅提供了相關線索影射，報導當時還指出這樣的事件不只一次。