金秀賢被爆耍大牌！見面會前「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

記者劉宛欣/綜合報導

金秀賢近日深陷與金賽綸交往的風波之中,過去種種言行被挖出檢視,一名外國網友在X上爆料,稱金秀賢在2014年於泰國曼谷的暹羅百麗宮舉辦見面會時「耍大牌」,當時工作人員已經為見面會擺好了數千個座位,但他卻突然在深夜透過經紀公司要求拆除座位,只因他「想在場地打羽球」,令現場工作人員十分傻眼,該爆料文還附上了當時的影片佐證,引發討論。

▲金秀賢深陷醜聞,過往行徑被挖出檢視。(圖/翻攝自金秀賢Instagram)

爆料文中指出,金秀賢2014年3月30日曾在曼谷暹羅百麗宮舉行粉絲見面會時,在工作人員已經佈置好了現場後,突然提出想要打羽球,負責人提議帶他去附近的羽球場,但金秀賢卻以隱私為由,堅持要在見面會場地打球,最終導致工作人員只能將已經排好的數千個座椅、活動用品撤掉,用膠帶在地上標出羽球場線條,最後金秀賢打了約一小時羽球後就離開。

▲金秀賢10多年前在曼谷的見面會,就曾被爆料耍大牌,圖為2024年曼谷見面會。(圖/翻攝自金秀賢Instagram)

隨後,工作人員為了能迅速恢復場地原狀,不少人為此犧牲睡眠就只為了滿足金秀賢「一時興起」的要求,該事件由於不少人手中握有影片、照片為證,當年在泰國就引起極大爭議,不過在韓國卻鮮為人知。事實上,韓媒《首爾體育》在2016年也曾報導這起金秀賢的耍大牌事件,指示當時並未指名,僅提供了相關線索影射,報導當時還指出這樣的事件不只一次。

Hold on The people pushing carts and walking back and forth? Those are my office staff. We had to wait for them to finish playing badminton before we could continue working. Worked till morning, booked a hotel just to shower, then went straight back to work without any sleep.???? pic.twitter.com/HDzaBwTK8Q