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香港神婆幫打小人　錢薇娟怒喊「去！滾！」

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂製作發行全新實境綜藝《全明星出發吧！》有二度參加的錢薇娟錢姐、全明星女神吳心緹、前韓國女團CLC成員莊錠欣ELKIE，三位星級旅客一起和《全明星出發吧！》飛出台灣，進行一場香港迪士尼探險之旅。

▲郭泓志見到愛莎公主十分開心。（圖／好看娛樂）

▲郭泓志(右)見到安娜公主十分開心。（圖／好看娛樂）

卜學亮、姚元浩、郭泓志三位星級領隊，與小幫手顏佑庭，帶著錢薇娟、吳心緹、莊錠欣ELKIE，首先造訪了電影《冰雪奇緣》愛莎的冰雪皇宮，看到公主出巡讓大夥超級開心，吳心緹更是少女心大爆發的鼓掌，在經典歌曲〈Let it go〉的相伴之下，一起乘船穿越一幕幕壯麗場景，讓人忍不住讚嘆起來。

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▲郭泓志見到愛莎公主十分開心。（圖／好看娛樂）

▲錢薇娟看到米妮很開心。（圖／好看娛樂）

之後三位領隊先坐上《玩具總動員》安迪的遙控車，在「U」形軌道上來回高速馳騁，享受一飛沖天的刺激快感。不過當遙控車以90度垂直U字型來回高速奔馳，衝上27公尺高度時，只見郭泓志大吐舌頭、卜學亮緊張到說不出話，而姚元浩則是嚇到放聲大叫。

▲郭泓志見到愛莎公主十分開心。（圖／好看娛樂）

▲一行人前進香港旅遊。（圖／好看娛樂）

之後換上錢薇娟、吳心緹、、莊錠欣ELKIE和顏佑庭搭上沖天遙控車，一向給人大膽形象的錢姐突然連連驚呼：「啊！Oh My God！啊！嚇死了！」吳心緹直說：「全部都是錢姐的聲音。」錢薇娟笑說：「我平常壓力實在太大了。」讓大夥笑翻。

這次「全明星香港之旅」除了暢遊主題樂園外，也特別前往銅鑼灣的鵝頸橋下，來到被登錄為香港非物質文化遺產「打小人」，為錢薇娟驅除霉運和壞運，當神婆大喊：「小人都走掉！」錢姐也接著說：「去！滾！」

此外，郭泓志和莊錠欣ELKIE也到了香港蔴雀娛樂公司，一起打牌，莊錠欣ELKIE更是展現好手氣，沒多久就胡牌。

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錢薇娟, 郭泓志, 吳心緹, 莊錠欣ELKIE

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