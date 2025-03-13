《童話故事下集》婆媳問題引劇迷共鳴　婚姻充滿美好想像卻未必合適

文／人物誌

Netflix最新台灣戲劇《童話故事下集》，由《模仿犯》柯佳嬿與《我們不能是朋友》劉以豪領銜主演，並集結柯淑勤、曾敬驊、傅孟柏、姚愛寗等。該劇共計12集，每集約30分鐘的精緻規格；透過詼諧幽默的手法，詮釋婚姻生活的現實、無奈，尤其在另一半是不折不扣的「媽寶」時，愛情故事的下半場將會是滿滿的折磨。

《童話故事下集》劇情圍繞在林宜玲（柯佳嬿飾）與曾學友（劉以豪飾）之間，結婚三年的二人仍然住在丈夫老家。與公婆同住的宜玲，生活中不得不面對大量婆媳問題，尤其得要承受婆婆施加的生育壓力；性格懦弱、優柔寡斷的學友更是這段關係的『豬隊友』，但每當宜玲失望時，卻總能展現自己的優點，使宜玲難以下定決心結束這段婚姻。

▲《童話故事下集》婆媳問題引劇迷共鳴（圖／《童話故事下集》粉絲專頁，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯佳嬿面對婆媳問題的犀利批評 意外引起眾多劇迷共鳴！

《童話故事下集》演出了婚後生活的現實，尤其在尚未脫離原生家庭時，公婆對生活的干涉、私人空間遭到剝奪、頻繁面對不熟悉的家庭聚會，以及夫妻之間家務不公、同居習慣磨合，最可怕的就是擔憂兩人的「目標不一致」。透過宜玲的內心獨白，那些頗有共鳴的犀利批評，讓觀眾在編劇設計的笑點中，感到又氣又好笑。

劇中，由「金鐘視后」柯淑勤飾演學友的母親（宜玲的婆婆），完美演出了護子心切、總對媳婦有諸多不滿，卻時刻保持著良善婆婆的形象，使宜玲的婚姻充滿了消極的冷暴力。在同檔期中，柯淑勤亦出演《死了一個娛樂女記者之後》的影視公司監製「姚姐」姚於甄，犀利剽悍的形象與本劇婆婆的形象大相逕庭，絕對也是劇迷熱議的話題之一。

婚姻猶如現實生活的廣告 充滿美好想像卻未必合適

今年2月11日時，Netflix台灣官方發布了《分手擂台2025》的宣傳影片，片中陽帆、沈玉琳等經典人馬的回歸，讓當時無數網友感到欣喜。殊不料，《分手擂台2025》僅是作為《童話故事下集》的宣傳片，巧妙運用劇中探討的婆媳、夫妻問題，大玩「分手擂台」的諷刺梗，現在看來創意的巧思，在當時可是一面倒受到批評，Netflix可能也沒想到台灣觀眾對於《分手擂台》的期盼吧！

《童話故事下集》最發人深省的部分，莫過於「婚姻的理由」究竟為何？有人因相愛而有美好結局，但也有人受制於社會的價值觀，像是鑽石被商人賦予永恆承諾的意義，迫使自己去過上不習慣的生活模式，像是宜玲的公公便是不合適關係中的犧牲者，若「一加一不能大於二」，那麼婚姻還值得追求嗎？面對難搞的婆媳問題，林宜玲又將如何挺過婚姻的低谷期？《童話故事下集》現已全數上架，趕緊趁著這波連假，一口氣看完這部詼諧卻富有寓意的婚姻童話吧！

延伸閱讀

《死了一個娛樂女記者之後》：臺灣首部「娛樂線記者」職人劇，林予晞、薛仕凌攜手調查記者之死真相



2025 台劇推薦！人間清醒劇《童話故事下集》必看，還有《想見你》團隊新作值得期待



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。