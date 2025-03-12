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被拍有新歡…江祖平笑揭底迪身份「相差23歲」　還原同進大樓真相

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女神江祖平在《願望》演反派「麗紅」，戲裡為了愛情壞事做絕，先前在社群網站發文透露自己「暫時」離開劇組休息。怎料，她在放假的這段期間卻被週刊拍到疑似有了新歡，對此她也大方回應《ETtoday星光雲》這段烏龍緋聞。

▲▼江祖平與廖苡喬出席新八點台劇《願望》記者會。（圖／三立提供）

▲江祖平被拍到有年下新歡，親自回應。（圖／三立提供）

江祖平被問到疑似有了年下新歡，她一聽馬上笑出來說道「我個人覺得啼笑皆非，我很感謝我還有被拍的價值」，隨後還原了當天唱歌的情況「基本上都是劇組的同事」，那一天晚上大家一起去唱歌，唱完之後有2位年輕人說要去夜店玩，她表示「我老了，想去打牌」婉拒。

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▲▼江祖平與廖苡喬出席新八點台劇《願望》記者會。（圖／三立提供）

▲江祖平被拍到有年下新歡，親自回應。（圖／三立提供）

隨後，江祖平也揭露了年下底迪的身份，除了是劇組人員之外，對方才24歲，私底下是她的「牌咖跟酒友」，兩人那天聊了很多工作上的事情，因為喝酒的關係情緒比較激動，後來她帶著對方一起到朋友家裡打牌，而她被拍到表情比較誇張，其實都是在激勵對方「好好好，打牌，化悲憤為力量」。

▲▼張晨光長子娶媳婦，江祖平出席婚宴。（圖／記者李毓康攝）

▲江祖平被拍到有年下新歡，親自回應。（圖／記者李毓康攝）

此外，江祖平也透露跟年下底迪進去的大樓，其實是另一位好友的家，當晚還有許多基本牌咖跟酒友在，並非只有他跟男方而已，笑著澄清了這段烏龍緋聞。

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