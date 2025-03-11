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曾智希結婚3週年手寫信「被洩本名」！陳志強帶她吃石頭火鍋…原因超閃

記者潘慧中／綜合報導

曾智希2022年證實和陳志強結婚，事隔3年，已於2月底補辦完婚禮。近日格外引起討論的是，夫妻倆慶祝週年紀念日時，他分享老婆手寫信的同時，也意外曝光了對方本名的其中一個字。

▲▼曾智希,陳志強。（圖／翻攝自Instagram／johnjohn1002）

▲曾智希最後署名「愛你的老婆儒」告白陳志強。（圖／翻攝自Instagram／johnjohn1002）

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從Instagram限時動態中，可以看到曾智希寫下「結婚快樂♡永遠愛你♡你是我的天！永遠不會塌」，真摯告白陳志強。但格外引起討論的是，她最後署名「愛你的老婆儒」，經查才發現原來她的本名是曾意儒。

▲▼曾智希,陳志強。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲陳志強與曾智希2月底補辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／johnjohn1002）

有趣的是，在結婚週年這天，陳志強決定帶曾智希去吃石頭火鍋，原因是他認為「我們的愛情跟石頭一樣硬」，沒想到，老婆聽完立刻吐槽：「不是因為你的脾氣跟石頭一樣硬嗎？」

▲▼曾智希,陳志強。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲陳志強結婚週年帶曾智希去吃石頭火鍋。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

玩笑歸玩笑，曾智希10日上傳與陳志強在婚禮上第一眼看到彼此的影片時，她坦言原本心想「這個男人我都看了8年了」，結果老公轉頭的瞬間，她還是好想哭，「最後千言萬語只有一句你好帥。」

▲▼曾智希,陳志強。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲▼陳志強和曾智希已經結婚3年了。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220、johnjohn1002）

▲▼曾智希,陳志強。（圖／翻攝自Instagram／johnjohn1002）

陳志強10日也在社群網站上傳回顧影片，「3年前的女朋友，3年來的賢內助」，濃縮了從交往、求婚到結婚的恩愛畫面，「最後一任女朋友皮婚快樂。」

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