記者劉宜庭／綜合報導

台灣最大粉絲應援平台 ETtoday粉絲窩攜手KKBOX 風雲榜今再度（11日）推出全新投票活動—— 「你最愛的年度百大風雲男歌手」、「你最愛的年度百大風雲女歌手」！這兩場票選活動不僅讓粉絲能夠親自應援喜愛的歌手，還有機會得到 「第20屆 KKBOX 風雲榜」門票，親臨現場見證SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-L.S.S.等偶像的精彩演出！

年度百大男＆女歌手票選 讓你的偶像站上巔峰！

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粉絲們可以透過「ETtoday粉絲窩 X KKBOX 風雲榜」應援活動參與投票，投出愛心不僅能為偶像應援，同時還可以增加抽票機會哦！

【你最愛的年度百大風雲男歌手 活動辦法】

活動時間：2025/3/11 00:00 ~ 2025/3/24 23:59

獎項：

1.「第 20 屆 KKBOX 風雲榜」 雙人門票（下稱「獎/獎項」），共抽2組。

2.KKBOX 首月0元優惠碼，共抽10組。（詳細使用規則依中獎通知公告為主。）

資格與兌獎：

中獎公布時間 : 2025/4/1 (三) 12:00

領獎方式：將透過 E-mail 發送領獎通知。請確保您所提供的個人資料正確無誤，以順利完成領獎程序。

KKBOX 風雲榜 索票加碼活動內，所有人皆可參與多次「網路應援投票」增加抽獎機會，但每一個帳號僅限中獎(票券)一次。

【你最愛的年度百大風雲女歌手 活動辦法】

活動時間：2025/3/11 00:00 ~ 2025/3/24 23:59

獎項：

1.「第 20 屆 KKBOX 風雲榜」 雙人門票（下稱「獎/獎項」），共抽2組。

2.KKBOX 首月0元優惠碼，共抽10組。（詳細使用規則依中獎通知公告為主。）

資格與兌獎：

中獎公布時間 : 2025/4/1 (三) 12:00

領獎方式：將透過 E-mail 發送領獎通知。請確保您所提供的個人資料正確無誤，以順利完成領獎程序。

KKBOX 風雲榜 索票加碼活動內，所有人皆可參與多次「網路應援投票」增加抽獎機會，但每一個帳號僅限中獎(票券)一次。

粉絲專屬豪華福利！ 三重好禮加碼送

【第一重驚喜：天天應援活動】

下載ETtoday新聞雲App，加入FansWorld粉絲窩會員，至「ETtoday粉絲窩 x KKBOX」系列應援活動票選，使用愛心投票，就有機會抽中KKBOX 風雲榜雙人門票，還有KKBOX首月0元優惠碼等你拿，投出的愛心數越多、中獎機率越高哦！

>>>點我下載新聞雲App加入粉絲窩

溫馨小提醒：已下載新聞雲App用戶記得要更新，才會出現FansWorld粉絲窩專區哦！

【第二重驚喜：索票加碼任務】

加碼活動於2/17開跑，在FansWorld粉絲窩完成「本命星設定」之任務，便能獲得KKBOX 風雲榜索票「花瓣序號」，增加門票抽獎機會！（0218更新：花瓣已全數發放完畢，感謝您的參與！）

【第三重驚喜：即將推出，敬請期待】

本屆KKBOX風雲榜卡司包括南韓人氣天團SUPER JUNIOR-D&E之外，還有利特、始源、神童組成的子團SUPER JUNIOR-L.S.S. 也將加入演出，與玖壹壹、Lollipop 棒棒堂、W0LF(S) 五堅情、Ozone一同展現台韓男團大車拚盛況；此外，金曲歌后蔡健雅將領軍温嵐、丁噹、高爾宣、Marz23、派偉俊、黃偉晉、陳華輪番上陣，再搭配美秀集團、芒果醬樂團，還有以〈Bunny Girl〉一曲創下串流聆聽總數破億的18歲日本創作歌手AKASAKI與香港歌手林家謙也將跨海參演。

4/19 KKBOX 風雲榜直播鎖定ETtoday。



▲本屆KKBOX風雲榜卡司。（圖／KKBOX提供）



【關於Fansworld粉絲窩】

——追星族的世界，所有粉絲的家——

FansWorld粉絲窩是一個專為追星族打造的平台，聚焦討論追星話題，粉絲可以互相推坑喜歡的偶像、分享明星圈粉故事。FansWorld粉絲窩首次推出的投票活動「2024台灣人氣團體票選」，短短兩周時間，就累積超過105萬票數，在Threads引爆話題；與KKBOX 風雲榜合作推出的第一個網路人氣應援票選活動，更是在3周內累積超過1100萬票！

FansWorld粉絲窩專區推出「人氣華娛明星月榜」、「人氣日韓明星月榜」票選，獲得第一名的藝人，分別可以登上、「ETtoday星光雲」、「韓星爆爆」粉絲專頁橫幅Banner，讓更多人認識你的愛豆！粉絲窩將不定時發布即時戰況，快來為你的偶像應援吧！

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