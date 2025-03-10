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《愛的榮耀》殺青…八點檔女神吳婉君新身份曝光！居家美貌全公開

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女神吳婉君在民視《愛的榮耀》殺青後，日前投入義大利頂級家具品牌全新廣告拍攝。首度拍攝沙發廣告的她，因為躺得太舒適，一度拍到差點睡著，直呼「今天好像不是在工作，太舒服太自在了！」

▲吳婉君拍攝頂級沙發廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

▲吳婉君拍攝頂級沙發廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

相比於戲劇中的全情投入，吳婉君表示「演戲是對角色的詮釋，而今天的合作，讓我不覺得是在演出，而是真正放鬆自己。拍攝現場溫暖和諧，宛如我夢想中的客廳，讓人忍不住想待久一點，這就是我的舒適圈。」

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▲吳婉君拍攝頂級沙發廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

▲吳婉君拍攝頂級沙發廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

拍攝廣告時，吳婉君換上米白色削肩居家服，坐上品牌全球最新款沙發，這款沙發可將雙腳抬高至心臟以上，營造宛如漂浮的零重力模式，有助於提升血液循環、緩解疲勞，同時也搭載三倍動作傾斜機制，頭枕、腰部、腳蹬皆可獨立調整，量身打造個人化完全服貼舒適體驗。

▲吳婉君拍攝頂級沙發廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

▲吳婉君拍攝頂級沙發廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

一向專業的吳婉君竟被瞬間切換到「居家模式」，舒適到眼皮快撐不開，讓工作人員一度分不清她是入戲還是真在休息，導演喊卡時甚至放低聲量，深怕吵醒她。她俏皮地向導演撒嬌「導演，我找到最舒適的圈了，讓我再多躺一下！」這次廣告不僅展現她戲劇外的多元魅力，也透過跨界合作，呈現更真實的自己。

▲吳婉君拍攝頂級沙發廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

▲吳婉君拍攝頂級沙發廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

吳婉君坦言，因為拍攝廣告愛上義大利，更激發她對義式生活的美好想像。熱愛旅遊的她，已將熱情洋溢的南義大利列為新的旅行目標，笑稱「沒想到還沒愛上義大利，竟然先愛上義大利沙發！」她也表示，接下來要努力工作，存一筆「義大利朝聖旅遊基金」，親身感受真正的義式風情，並俏皮補充「如果能在米蘭街頭來場浪漫邂逅，那就更完美了！」她的甜美願望不僅讓人直呼浪漫，也展現對義大利的滿滿嚮往與期待。

▲吳婉君拍攝頂級沙發廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

▲吳婉君拍攝頂級沙發廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

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