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趙薇遭封殺3年罕曬「月亮照」！作品下架消失陸綜…IP位置洩現況

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙薇昨日（8）深夜更新微博動態，曬出月亮照並且與網友互動，令粉絲又驚又喜。她自從去年（2024）12月28日宣布與丈夫黃有龍已經離婚多年，已經2個多月沒有更新。

▲▼趙薇更新動態。（圖／翻攝自微博）

▲趙薇去年12月宣布離婚後，昨日深夜曬月亮照。（圖／翻攝自微博）

趙薇分享晴朗夜空上的月亮，配文「今晚的月亮……當時的月亮」，引用了好友王菲的歌曲〈當時的月亮〉。她難得更新動態，吸引不少粉絲留言，有人希望她祝福自己生日，本尊親回「生日快樂」，有人說「第一次沒睡遇見妳趙薇」，她留言「巧了」，還有人希望她鼓勵自己高考，她也親回「加油」，難得有求必應。

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▲▼趙薇更新動態。（圖／翻攝自微博）

▲趙薇發文「今晚的月亮……當時的月亮。」地點在雲南。（圖／翻攝自微博）

▲▼趙薇更新動態。（圖／翻攝自微博）

▲趙薇與粉絲互動。（圖／翻攝自微博）

而趙薇自2021年傳出被列入「劣跡藝人」後，相關作品下架、演員表列名沒有她的名字等，連過去擔任導師的綜藝《演員請就位》，最新一季也沒有出現，被封殺至今3年多。她過去憑《還珠格格》爆紅兩岸三地，如今在大陸的演藝事業完全停頓，港媒一度謠傳她用盡方法希望復出，但是又發生名下股權遭凍結，金額達500萬人民幣（約台幣2269萬元），外界認為股權遭凍結一事會影響其復出。她昨日深夜更新動態，IP位置顯示在雲南，加上IG去年11月曬出的打陀螺照，打陀螺是雲南當地盛行的傳統體育活動，網友推測她近期都在此處生活。

▲▼趙薇更新動態。（圖／翻攝自微博）

▲趙薇IG動態，引發網友推測她在雲南。（圖／翻攝自微博）

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