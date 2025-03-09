知名韓星來台吃涮涮鍋　「店員突唱肯掐拿叮叮叮」當場傻眼了

記者蔡琛儀／台北報導

南韓創作歌手李茂珍昨（9日）初次來台開唱，李茂珍分享，有一次在台灣涮涮鍋用餐時，本來和店員都用英文對話，中間店員突然對李茂珍唱起越南洗腦歌曲「肯掐拿叮叮叮」 逗笑全場粉絲。接著演唱代表作名曲〈Episode〉狂飆高音，具魅力的渾厚嗓音，讓全場粉絲都深深陶醉，尖叫聲不斷。

▲李茂珍來台開唱。（圖／記者黃克翔攝）

李茂珍開場笑說：「終於來到現場真是感動！」，害羞的他剛開始說話，就笑說開始尷尬了，謙虛說我不太會說中文，只會說「你叫什麼名字」和「謝謝」；並和現場粉絲預告：「這次和我在韓國辦的演唱會有一點不同，第一章節是以青春為主題的小說，大家可以一邊聽一邊想像這個主題也很有趣。」第二章節是我們的季節劇本集，還準備了一首在南韓比較少唱的歌〈Come rest with me〉，「這首只有在台灣演唱，因為很適合台灣的氛圍。」

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首次在台開唱的李茂珍，讓粉絲入場前投票選出希望他演唱的歌曲，李茂珍透露自己花了不知道幾個小時選歌，粉絲選出的歌曲分別是F(x) 〈Good bye Summer〉、因BIGBANG 成員太陽演唱而在南韓爆紅的Karencici〈愛你但說不出口〉，讓粉絲驚嘆歌唱功力。

▲李茂珍。（圖／記者黃克翔攝）

本來只唱兩首，李茂珍看到粉絲反應熱烈，加碼熱唱ENHYPEN 〈Polaroid Love〉、 華語經典歌曲〈那些年〉，寵粉的李茂珍還答應大家再唱第二次；唱到讓李茂珍爆紅的歌曲〈信號燈〉，粉絲拿起紅、黃、綠三色螢光棒應援，全場粉絲很有默契地大合唱。台下粉絲滿臉笑容，讓李茂珍笑說看了就感到幸福。

演唱會到尾聲，李茂珍準備一段中文感謝詞向粉絲告白：「這段話我放在心中，是每次演出都會和大家說的，因為我對中文不熟練，或者是說根本不會講，所以我提前準備了；我的風格不是K-pop歌手，只是韓國的歌唱家，之前根本無法想像來台灣開演唱會，但是非常感謝，在難忘的日子裡一起製造回憶。希望來到這裡的各位都留下幸福的回憶。謝謝你們寶貴的時間。」並用中文對全場粉絲呼喊：「我愛你們！」