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台大法律正妹「當偶像挨酸」　吳淡如力挺學妹：能圓夢是種幸福

記者王靖淳／綜合報導

偶像女團Primulav成員佳那（Kana-Kana佳那）最近發文透露，自己向親戚表示畢業後要當偶像，貼文曝光後不只引發網友討論，甚至意外掀起「台大畢業當偶像丟臉嗎？」的討論。為此，同為台大法律系出身的女星吳淡如，今（8）日也在臉書發文分享對此事看法，「就算不年輕，能夠一直圓夢也是一種幸福，我始終這麼相信著。」

▲▼吳淡如發文挺學妹。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

▲吳淡如會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

吳淡如指出，現代社會不該再用學歷來限制個人的職業選擇。她鼓勵佳那無論選擇何種職業，重要的是追求自己真正渴望的生活，「這已經不是一個你的任何一個選擇會影響一輩子的年代。你念的科系也不代表你一生都要從事這個行業。你曾經有過的志願，不代表你一輩子要奉行。不管做任何的事情，只要我們內心有熱情，非常非常想做， 我們就可以做得很好。」

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吳淡如進一步提到，許多台大法律系畢業的學生都沒有從事與法律相關的工作，包括她和資深媒體人陳文茜，「台大法律系沒有從事法律專業的人很多，陳文茜和我都是台大法律系畢業的，我們都在做著自己喜歡的事，做一個自己能接受的人。」並虧自己雖然沒什麼成就，但是一直不斷地在成長，「你不一定要去幫忙打官司，但是仍然可以行善、息紛止爭。」

▲▼吳淡如發文挺學妹。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

▲吳淡如發文力挺學妹。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

最後，吳淡如表示與其關心別人，不如好好關心自己的前途，並強調追求夢想的重要。她認為無論年齡大小，每個人都該勇敢追求理想，「不管你在做什麼， 年輕的時候去完成自己想要的夢想是很重要的事，有些人喜歡對你指手畫腳，但是不關我們的事。就算不年輕，能夠一直圓夢也是一種幸福，我始終這麼相信著。」

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