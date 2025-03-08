出國偶遇野生林志玲！「50歲私下真實模樣」被拍　網驚嘆：美得無死角

記者田暐瑋／綜合報導

50歲的林志玲成為人母後，生活與事業依舊備受矚目，去年首度以開球嘉賓身份亮相北海道日本火腿鬥士隊的球賽，今年又有一系列曝光計畫，可說是行程滿檔。近日有網友在法國目擊她私下出遊，遠遠偷拍她的美麗倩影大讚：「無死角的大美女！」

近日，有網友在法國羅浮宮偶遇一名戴紳士帽、身穿黑色長皮衣的女子，驚訝發現對方與林志玲極為相似，並形容她「又高又瘦又好香，真正無死角的大美女」。這位網友的描述引發熱烈討論，而林志玲隨後在小紅書上更新近照，照片中的穿搭與網友拍到的造型完全一致，IP位置顯示她確實身在法國，間接證實了網友的說法。

▲林志玲被偶遇。（圖／翻攝自微博）



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近年來，林志玲生活重心多以家庭為主，但仍盡可能有機會就陪伴大家，前年底參與金馬獎頒獎，去年中赴日本開球，包括上周發生嘉南地震後，志玲姊姊慈善基金會也隨即再度提供身心復原扶助金、未成年子女教育扶助金等申請。

林志玲透露新年計畫，「兒子將上幼稚園，生活上慢慢找回一點自己的時間和步調」，希望在幕前及幕後，都能有更多機會陪伴大家，蛇年願望即是「我的願望一點都不虎頭蛇尾，因為每年都一樣，就是認真祈求所愛的人、愛我的人，都健康平安」。