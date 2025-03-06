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周予天曝「一天喝8瓶牛奶」　兩個月後驚人變化曝「媽媽都認不出」

記者蔡琛儀／台北報導

周予天推出新歌〈Young＆Stupid〉，這首由他親自填詞譜曲的新歌，是一首寫給青春的情書，「在長成為大人的現在，回頭看少年時的怦然心動，是多麼珍貴美好的回憶。」提到在成長時期，發現和喜歡的女生互有好感，那種心心相印純純的愛，「真的好青春又純粹。」

▲▼周予天〈Young＆Stupid〉。（圖／天立揚製片提供）

▲周予天推出歌曲〈Young＆Stupid〉。（圖／天立揚製片提供）

當時什麼都不懂、但互道的承諾就是天長地久，「第一次肩並肩地走、第一次牽牽小手，心都快跳出來的幸福感，是至今都還能清晰記得的、一生一次的感受！」於是周予天提筆譜出這首歌，為大家成長時期經歷的初戀，刻劃出最鮮明的紀念。

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此外，新歌也和服飾品牌合作推出聯名款，主視覺為了完美呈現美式校園氛圍，在周予天的策劃下，特別將置物櫃、滑板、耳機、任天堂、海報等搬進攝影棚加以佈置，讓一路在美國唸書的他驚喜直呼：「根本和我讀書時的陳設幾乎是一模一樣，好像又回到我的高中生活！」尤其是美國校舍的走廊上就是整排的置物櫃，大家也會在自己的櫃子裡佈置，充滿個人風格，「真的相似度近百分百！」

▲▼周予天〈Young＆Stupid〉。（圖／天立揚製片提供）

▲周予天〈Young＆Stupid〉。（圖／天立揚製片提供）

提到置物櫃，周予天也不禁想起得意的往事，當時就讀的國高中很注重體育，春天打網球、秋天馬拉松、冬天練籃球，運動量大再加上青春期的周予天食量正大，且把牛奶當水喝，「一天可灌下七八瓶鮮奶。」結果兩個月就讓他抽高10公分，「回台灣過暑假時，來接機的媽媽差一點認不出我」，他也突然變成校園風雲人物，在西洋情人節來臨前夕，置物櫃裡居然被巧克力和禮物卡片塞滿，成為校園裡的人氣王。

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