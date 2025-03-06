持修超猛健身照曝光！　「腳掛2.5kg啞鈴」：慢慢變強很有成就

記者蔡琛儀／台北報導

持修去年底推出第三張創作專輯《受》，並宣布4月26日將在台北流行音樂中心開唱，他也陸續公佈亞巡演唱會的場次，除了本周五開始前往深圳、廣州、廈門、杭州、上海、北京6站，下個月則要唱響東京、曼谷、新加坡，持修表示，「心情就是興奮！想看看平常只能在網路上看到的人們、聽聽他們的聲音，可以演出很開心！」

▲▼持修勤做健身。（圖／EMI提供）

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持修近期每天不是努力增肌減脂在健身，就是在準備去練唱的路上，已經無限循環不間斷超過50天，即便上星期不慎感冒，本來好好的計劃有點被打亂，讓凡事盡善盡美的持修出現了小焦慮，所幸沒有影響到健身的排程，現在他也已完全康復，當看著自己因健身獲得強健的體魄與長滿繭的雙手，讓他頗有成就感。

他還狂練核心的懸垂抬腿，利用自身體重作為阻力來進行，持修更挑戰難度加碼，腳上負重2.5公斤啞鈴，來做全身性的肌力訓練，持修表示，「不求做的強度特別高，而是保持每天都運動的習慣，看自己慢慢變強是很有成就感的事，也讓我更相信練習基礎的重要性。」飲食的話他只喝水，白天可以吃自己喜歡的東西，但不吃辣、甜、冰，晚餐則不吃澱粉，超過晚上7點就全面禁食，力求在巡演期間保持最佳狀態。演唱會門票將於3月9日開賣，詳洽拓元。