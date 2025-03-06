大咖歌手低調現身信義區！　「趕春酒活動」1特徵秒被認出

▲讀者在信義區捕獲MC Hotdog，日前他在個人社群也上傳類似穿搭。（圖／翻攝MC Hotdog IG／讀者提供）

圖文／CTWANT

2025年2月11日傍晚6點半，有讀者台北信義區街頭捕捉到歌手MC Hotdog，照片中，他全身裝扮十分低調，身穿灰色上衣、黑色褲子，搭配一頂毛帽和黑框眼鏡，還刻意戴著口罩，成功隱身在人群中。

根據讀者描述，因為他打扮低調，並未引起過多關注，不過，從他走路步伐及眼鏡特徵，還是能分辨出他的身分。他並未停留過久，似乎正在趕時間赴約，而據知，當晚他是要去參加一場春酒活動。

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其實，MC HotDog的招牌特色，就是他的墨鏡、眼鏡，絕對是他整體造型的靈魂，過去他拍攝雜誌照，難得摘掉墨鏡，以素臉上鏡，他透露是攝影師認為他沒戴眼鏡拍照比較好看，但他自己看照片倒覺得不太對勁，「我是不是被話術了啊？」粉絲也笑回，根本不認得他沒戴眼鏡的樣子。

▲MC Hotdog封歌王卻患得患失，覺得要更認真演出。（圖／翻攝MC Hotdog IG）

MC Hotdog去年在金曲獎獲得極大肯定，摘得第34屆金曲獎「最佳華語男歌手」獎項，事後他吐露心境，「我覺得拿這個歌王讓我有點患得患失，走在路上大家都用尊敬的眼神看我，連管理員阿伯都跟我說恭喜，讓我覺得要認真演出，不能被看沒有。」

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