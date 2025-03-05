《撥打電話》柳演錫10大人氣代表作盤點！　1角色晉升「國民暖男」

文／網路溫度計

出道近20年的柳演錫，橫跨戲劇、電影、綜藝主持、音樂劇等領域，堪稱全能型演員。近期因《現在撥打的電話》中「白司彥」一角人氣狂飆，成為不少劇迷的理想型。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，幫「柳太太們」盤點近三年來柳演錫的高人氣作品TOP 10，快來看看你的本命角色上榜了沒！

No.10 《初戀築夢101》

▲《初戀築夢101》。（圖／翻攝自Naver）



電影《初戀築夢101》於2012年3月22日上映，以交錯敘事的方式描繪主角們年少與成年後的愛情故事，細膩刻畫初戀的甜美與遺憾。沒有過度的包裝與煽情，反而以真實動人的情感打動觀眾，讓這部電影迅速爆紅。上映僅53天，觀影人數突破400萬人次，改寫韓國愛情電影票房紀錄，更掀起一股「初戀風潮」。

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電影由李帝勳、秀智飾演年輕時期的男女主角，成年後由嚴泰雄、韓佳人接棒演出。柳演錫則在片中飾演一名放蕩不羈的花花公子，是女主角學生時期的仰慕對象。片中他帶著醉倒的秀智回家，搭配上李帝勳失落心碎的表情，直接讓觀眾怒氣值爆表，甚至為他取了「江南學長」的封號。即便多年過去，這個角色依舊讓影迷印象深刻，讓2023年柳演錫登上劉在錫主持的網綜《劉Quiz》時，也忍不住喊冤，引發節目現場爆笑。

No.9 《請回答1994》

▲《請回答1994》。（圖／翻攝自Naver）

《請回答》系列是許多韓劇迷心中的經典，而柳演錫也曾出演其中的《請回答1994》。該劇講述來自全國各地的學生齊聚首爾上大學，在新村合宿的青春故事。柳演錫飾演的「七封」，是大學棒球隊的明星球員，對女主角娜靜體貼入微，暖男形象也讓他深植觀眾心中，甚至獲得「國民暖男」的稱號。不過，七封與娜靜的感情最終無疾而終，讓不少粉絲大嘆可惜，「94真的讓七封太悲情」、「有點心疼七封」、「以前對七封這個角色還好，但現在覺得好有魅力」、「94我重看了三次！超愛七封」。

透過這個角色，柳演錫成功扭轉「江南學長」的形象，從當年《初戀築夢101》中令人咬牙切齒的「情敵」，搖身一變成為讓人心疼的暖男。此外，這部劇也成為他演藝生涯的轉捩點，讓他遇見了貴人，也就是《請回答1994》與《機智醫生生活》的導演申元浩，憑藉精湛演技一炮而紅，結束了長達十年的無名時期。

No.8 《運氣好的日子》

▲《運氣好的日子》。（圖／翻攝自CJENM）

柳演錫一直以來憑藉帥氣外表和溫柔性格，在韓國娛樂圈有著「好好先生」的美譽，也經常飾演溫暖體貼的角色。不過，在2023年播出的韓劇《運氣好的日子》中，他卻顛覆善良形象，挑戰連環殺人魔「金赫洙」，讓觀眾看得頭皮發麻。同樣穿著醫生袍，這次的角色卻不是救死扶傷的天使，而是利用解剖知識行兇的冷血罪犯。

柳演錫精湛的演技讓許多觀眾讚嘆不已，他成功演繹出角色的瘋狂與詭異，使人不寒而慄；網友紛紛表示「柳演這部真的壞到我已經心裡有陰影」、「看完這部劇，柳演錫的演技讓我感覺到毛骨悚然」、「演壞人時詭異又壓不住的瘋狂眼神真的讚」、「好厲害，快被他嚇死」。雖然這並非柳演錫首次挑戰反派角色，但他在受訪時也坦言，「金赫洙」無疑是自己演藝生涯中最狠毒的角色。

No.7 《愛情的理解》

▲《愛情的理解》。（圖／翻攝自JTBC）

《愛情的理解》改編自同名長篇小說，講述四位在同一家銀行工作的年輕人，在愛情與現實中不斷掙扎、追尋與理解感情的故事。不同於傳統韓劇常見的霸道總裁或冷酷男主角，柳演錫這次飾演的角色在面對愛情時顯得格外謹慎、小心翼翼，展現出細膩而內斂的情感層次，讓觀眾耳目一新，「真的推！柳演錫各種西裝跟襯衫都超好看」、「男女主超級相配」、「柳真的好適合這類很細膩的感情戲」、「這部意外的好看耶」、「柳演錫演靦腆男蠻適合的」。

不過，劇情最終採用開放式結局，讓許多投入其中的粉絲直呼無法接受；柳演錫也笑稱自己拍完這部劇後，對愛情依然沒有更深的理解，因此對觀眾們說的「愛情NO理解」非常有感。



No.6 《毒梟聖徒》

▲《毒梟聖徒》。（圖／Netflix提供）

2022年，Netflix斥資350億韓元打造犯罪影集《毒梟聖徒》，憑藉緊湊刺激的劇情，再加上河正宇、黃晸珉、朴海秀、趙祐鎮、柳演錫等影帝級卡司陣容，讓觀眾看得大呼過癮！該劇講述商人姜仁久因被掌控蘇里南毒品市場的韓國毒梟全耀煥陷害，意外捲入國情局秘密行動的故事。而柳演錫在劇中飾演全耀煥的智囊兼律師顧問David朴，不僅是犯罪組織的大腦，還負責替毒梟包庇各種惡行。他一改過往暖男形象，將角色的陰險狡詐詮釋得淋漓盡致，讓不少觀眾驚呼「真的太喜歡斯文敗類」、「毒梟聖徒裡他很吸睛」、「當時看這部，真的有被他電到」、「他適合演這種壞壞角色，讚讚讚」、「壞得有感，帥得有型」。

值得一提的是，台灣演員張震這次也在劇中特別出演華人黑幫老大，雖然與柳演錫的對手戲不多，但因柳演錫的英語流利且個性活潑，兩人在片場相談甚歡，甚至交換聯絡方式，偶爾還會寒暄問候。

No.5 《超完美狗保姆》

▲《超完美狗保姆》。（圖／翻攝自Naver）

《超完美狗保姆》由柳演錫與車太鉉聯手主演，劇情講述柳演錫飾演的主角敏秀向女友求婚後，才得知女友對狗狗的唾液嚴重過敏，每次與他的黃金獵犬「魯尼」相處，都必須靠抗過敏藥物撐著。當愛人與愛犬只能選擇其一，敏秀不得不為魯尼尋找一個完美的新保姆。於是，他與表哥展開一場奇妙的旅程，從首爾一路尋找適合的人選，甚至越找越多狗，過程中笑料百出，也溫馨滿滿。

這部電影憑藉輕鬆幽默的劇情、對寵物情感的細膩刻畫，以及柳演錫與車太鉉的絕佳默契，深受觀眾喜愛。許多網友紛紛大力推薦，「推薦有養寵物喜歡寵物的去看！會被可愛死」、「這部超好看的，推」、「搭配車太鉉真的笑瘋」、「這部電影開頭我就哭了」。而柳演錫在拍攝這部電影後，也對寵物有了更深的情感連結，也讓過去因為害怕分離而不敢飼養寵物的他，最終在殺青將近一年後領養了一隻狗。

No.4 《陽光先生》

▲《陽光先生》。（圖／翻攝自IMDb）

韓劇《陽光先生》由《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》的導演李應福與編劇金銀淑三度攜手打造，講述美國軍人與朝鮮貴族在戰亂時代的愛情故事。劇情張力十足，演員表現精湛，加上宛如史詩電影般的鏡頭語言，使這部劇在播出期間創下超高收視，至今仍被許多韓劇迷奉為「韓劇天花板」。

柳演錫在劇中飾演冷血又癡情的浪人劍客「具東邁」，不僅蓄起粗獷的絡腮鬍，還苦練日本劍術，並以日語演繹角色，讓人眼前一亮。雖然劇中有不少他殺人不眨眼的冷酷場面，但當他的目光轉向女主角時，滿溢的柔情卻讓無數觀眾徹底淪陷，「陽光裡面最愛東邁」、「柳演錫這部的打扮和人設實在很有魅力」、「他這扮相加上自虐的深情，超有魅力」、「具東邁超讓人心痛」、「看完以後覺得他很適合鬍子」。

No.3 《機智醫生生活》系列 1、2季

▲《機智醫生生活》。（圖／翻攝自tvN）

自《請回答1994》與導演申元浩結緣後，柳演錫時隔七年再度合作，出演大熱劇《機智醫生生活》，飾演小兒外科助理教授「安政源」。劇中，他與曹政奭、鄭敬淏、金大明、田美都一同詮釋五位醫師好友的深厚情誼，在忙碌的醫院生活中互相扶持、打鬧，並在手術室外談論人生百態，帶給觀眾許多溫暖共鳴，成為許多人反覆回味的韓劇經典。終於在2024年4月12日，導演申元浩正式宣布開拍第三季，消息一出立刻掀起高度關注，單日網路聲量突破775筆。

柳演錫飾演的「安政源」以溫柔耐心著稱，面對小病患總是笑臉迎人，對待同事後輩也充滿關懷，甚至在醫院內被大家稱為「佛祖」；許多觀眾也透過綜藝節目發現，柳演錫私下性格與「安政源」極為相似，直呼「根本是本色出演」。不僅如此，柳演錫還在《機智醫生生活》第2季親自演唱了原聲帶〈To You〉，溫柔嗓音也驚艷不少粉絲，「之前不知道他會唱歌，是我喜歡的歌聲」、「他的歌聲真的超級溫柔，聽了覺得暖暖的又超甜」。

No.2 《浪漫醫生金師傅》系列 1、3季

▲《浪漫醫生金師傅》。（圖／翻攝自SBS）

《浪漫醫生金師傅》聚焦急診室醫生的故事，柳演錫在2016年第一季中飾演自負但充滿潛力的菜鳥醫生姜東柱，因醫療糾紛被調往石垣醫院；在金師傅的指導下，逐步成長為真正關心病患、以救人為使命的外科醫生。為了詮釋角色，柳演錫苦練手術技巧，甚在劇中親自完成長達40秒的縫合畫面，完全不需替身，展現專業實力。當前輩韓石圭的手術替身缺席時，他還被劇組找來代勞，甚至笑稱：「以後手術替身都可以找我！」這段幕後故事曝光後，網友驚呼「不愧是金師傅大弟子，手術醫術很快速」、「到底柳帥有什麼不會的」、「當初就是從這段喜歡上這個角色跟演員的」。

雖然柳演錫缺席了第2季，但2023年他特別出現在第3季，讓劇情推向高潮，也助攻收視再創新高！時隔多年，他以更成熟的姜東柱回歸，不僅手術技術更上一層樓，對「救人」的價值觀也有更深刻的體悟，讓粉絲再次為他的演技與角色成長動容。

No.1 《現在撥打的電話》

▲《現在撥打的電話》。（圖／翻攝自지금 거신 전화는）

說到今年年初爆紅的愛情劇，絕對非《現在撥打的電話》莫屬！故事講述了一對因政治聯姻而結婚三年的「櫥窗夫婦」，因一通來自綁架犯「406」的恐嚇電話，讓彼此間長期冷淡的關係產生變化，意外開啟了一段熱火朝天的戀愛故事。雖然「先婚後愛」的設定並不新鮮，但柳演錫與蔡秀彬之間滿滿的曖昧張力，直接把這對CP的甜度拉滿，開播後便迅速登上Netflix人氣榜冠軍。

柳演錫在劇中飾演政壇新星「白司彥」，是一個冷靜睿智、果斷理性的政治人物，卻背負著不為人知的童年創傷。當他愛上被自己冷落三年的妻子後，更是立刻化身寵妻狂魔，體貼入微、瘋狂追愛！強烈的反差魅力，經柳演錫演繹後讓許多觀眾深陷其中，紛紛激動留言「柳演錫把白司彥的破碎感呈現得太好了」、「白司彥完全是我的菜」、「白司彥能不能幫柳演錫拿個影帝，他真的演太好太細膩」、「完全劇拋臉，看得我超入戲」、「白司彥這個角色真的很複雜，柳演錫太厲害了」。憑藉《現在撥打的電話》，柳演錫也在2024年MBC演技大賞中，勇奪男子最優秀演技賞及最佳CP獎兩大榮譽，名利雙收！

▲柳演錫10大人氣代表作盤點。（圖／ETtoday星光雲製圖）