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「國民姊夫」AKIRA突然被拱上場　零準備迎戰舞蹈對決

記者葉文正／台北報導

台灣大哥大MyVideo跟播嘻哈街舞真人實境秀節目《S+PLUS巔峰舞者》，比賽進入白熱化，日本放浪兄弟（EXILE）出身的黑澤良平（AKIRA）不僅擔任評審，還意外收到突發任務—與參賽舞團直接組隊挑戰高難度團體舞，AKIRA接受台灣大哥大MyVideo專訪表示驚訝：「沒想到真的要上場！」更特別的是，他與自己20年前加入的舞團RAG POUND再度合體，這場「世代傳承」的演出成為「狂派舞風KRUMP文化」的一大亮點！

▲AKIRA（中）突接合作任務，零準備迎戰舞蹈對決。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲AKIRA（中）突接合作任務，零準備迎戰舞蹈對決。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

作為首次參與台灣舞蹈節目的國際舞者，AKIRA在比賽中親眼見證了台灣街舞文化的發展，直言：「這裡的街舞有很大的發展潛力！」其中，他特別提到擁有超高人氣的街舞團隊IP LOCKERS，對他們的演出大加讚賞，「他們不僅展現強大的舞蹈實力，更透過舞蹈傳遞對街舞文化的驕傲與熱愛，這才是真正的『街舞精神』！」此外AKIRA也盛讚RAG POUND、BROS BRANCO、Lit & Posh等舞團，認為每支隊伍都有屬於自己的特色與風格，讓這場競技賽事充滿驚喜與感動。

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▲AKIRA（中）突接合作任務，零準備迎戰舞蹈對決。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲AKIRA沒想到自己真的要上場。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

不過AKIRA回憶首次錄製《S+PLUS巔峰舞者》，本以為自己只會坐在評審席，沒想到現場臨時分配要與參賽者共同完成一場舞蹈對決！他笑說：「一開始真的有點驚訝，因為完全沒有準備！」但他仍馬上投入編排，從音樂選擇、舞蹈編排到服裝搭配，所有細節都在極短時間內確定。「這場演出不只是比賽，更希望能讓這些年輕舞者感受到我的熱情與舞蹈靈魂！」更透過舞蹈合作強調團隊的重要性，「希望透過這次表演，與舞者們產生1+1大於2的舞蹈能量，讓舞台更加震撼！」

▲AKIRA（中）突接合作任務，零準備迎戰舞蹈對決。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲AKIRA（左1）首次參與台灣舞蹈節目，與台灣與國際舞者評審同台。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）。
事實上，這次與AKIRA組隊演出的日本舞團「RAG POUND」是2005年就成立的傳奇團隊，AKIRA就是初代成員之一，新生RAG POUND則集結不少世界大賽冠軍頭銜的保持者，AKIRA等於以元老身份回鍋，合體表演意義非凡。「當初KRUMP從洛杉磯帶入日本，現在看到RAG POUND已經傳承到新一代舞者，能夠一起站上舞台，真的很感動！」AKIRA坦言，這不僅是一場比賽，更是KRUMP在亞洲發展的重要時刻，「這支團隊一直在世界各地發光發熱，希望透過這次演出，讓更多人看到KRUMP的精神與熱血！」《S+PLUS巔峰舞者》週日中午12點在台灣大哥大MyVideo準時上架。

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