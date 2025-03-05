王大陸恐變「劣跡藝人」遭陸娛全面封殺！　手上5待播作品可能掰了

記者田暐瑋／綜合報導

王大陸因電影《我的少女時代》走紅，近年來在大陸演藝圈發展順遂，如今涉嫌殺人未遂，在微博也引發熱議，若王大陸因此被官方列為「劣跡藝人」，其演藝生涯恐將遭到全面封殺，而他目前有5部作品待播，可能面臨無法上映的危機。

據悉，王大陸目前有5部待播作品，包括電影《無法饒恕》、《腹喜》，以及電視劇《信條》、《吉屋》和《在不安的世界安靜地活》，大陸自媒體分析，若他被列入「劣跡藝人」名單，這些作品可能無法如期上映，甚至需耗費巨資重拍，對製作方造成重大損失。

▲《我的少女時代》王大陸。（圖／華聯國際）

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事實上，大陸2014年起施行「劣跡令」，內容明確規定藝人若因違法行為造成不良社會影響，將面臨節目播放限制，甚至全面封殺，此規定在2021年進一步擴大，涵蓋更廣泛的法律違規行為。類似案例包括趙薇，2021年被列入「劣跡藝人」名單，導致所有參演作品在大陸影視平台下架，甚至百度百科也刪除相關資料，徹底消失娛樂圈。

根據「劣跡令」規定，遭封殺的藝人需在聯合抵制期限屆滿前3個月內提出申請，經官方同意後才能恢復演藝工作。在此之前，未播出的作品無法上架，已完成的戲份也可能需要重拍。

▲王大陸（右）涉嫌教唆富二代好友游翔閔(左)毆打司機 。（圖／翻攝王大陸、游翔閔IG）