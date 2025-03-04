邰智源爆視力出狀況「遭醫生警告」！　男星揭他私下生活：最不演藝圈的

記者孟育民／台北報導

邰智源、邵大倫、曹雅雯今（4）日出席公視台語台《來去恁兜洗魂舒》媒體茶敘。節目中邰智源開著車暢談人生，他自爆老花眼跟閃光有點嚴重，對方在他面前1公尺就會有視覺落差，開玩笑說：「我現在就是聽聲辨位。」但他說目前沒有太大問題，只是有時視力會糊糊的，之前還被醫生警告不可以打太多手遊，晚上也少開車。

▲邰智源、邵大倫、曹雅雯出席公視台語台《來去恁兜洗魂舒》媒體茶敘。（圖／公視台語台提供）

邰智源是演藝圈公認的養生達人，每天晚上10點就入睡，甚至不菸不酒。邵大倫表示，邰智源就像是「劇組糾察隊」，「邰哥的生活是最不演藝圈的，都看中醫，會關心工作人員是不是又喝冰的、不睡覺、抽菸等問題，希望大家身體健康。」邰智源空閒時還會幫大家把脈，隨時注意大家的身體狀況。

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▲邰智源注重養身 。（圖／記者姜國輝攝）



另外，曹雅雯日前最近頻頻遭到一名新加坡籍的女粉絲騷擾，對方日前還直接飛來台灣堵她，導致她手機掛繩被扯壞、指甲斷裂，對方當場被移送新北地檢署。她說媽媽還叮嚀出門要帶辣椒水，無奈表示：「老實說我現在比較怕出門，有點束手無策，只能等司法程序下來，這段期間還是得保護自己，不知道還可以做什麼。」

▲曹雅雯日前遭粉絲騷擾 。（圖／記者姜國輝攝）

邰智源也呼籲粉絲理性追星：「偶像也有自己的生活，不要去打擾，我們很感激你的喜歡，如果他是你偶像，你就應該多去幫對方設想，有些粉絲還是很溫暖的。」