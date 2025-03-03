女星爆閨蜜「一夜情戰績輝煌」！睡遍各行業：男人沒停過

▲女星林玉紫爆料閨蜜性觀念開放，年輕時常在夜店獵豔，尋找一夜情。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

最近網路上瘋傳賣場停車場賓士活春宮的影片，讓不少網友感到傻眼，不過也有人說，以前更誇張的都看過了。

過去女星林玉紫就曾在節目中揭露閨蜜的豪放性史，她表示閨蜜從20歲就對性抱持開放態度，擁有豐富的性經驗，年輕時她常出入夜店獵豔，隨著年紀愈來愈大，選擇的對象更是包羅萬象，睡遍各種行業，激戰對象包含搬家工人、保險業務員、室內設計師都是裙下之臣，一夜情戰績輝煌。

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林玉紫更表示，她的閨蜜能夠僅憑外貌判斷男性的性能力，「她閱人無數，一看就知道對方行不行」，認為閨蜜不被傳統觀念束縛，非常享受情欲自主。

不只現代人性觀念開放，其實古代男女也有開放的一面，歷史老師陳啟鵬補充說明指出，隋唐時期社會風氣相對開放，男女間若看對眼，直接野戰也非罕見的事，「胡人在大荒原，哪有什麼叫遮掩，直接在草叢裡就幹嘛了，所以這種情形其實很普遍」。

陳啟鵬進一步以唐代女詩人魚玄機為例，指出當時許多女性會以「女道士」身分居住在道觀，過著較為自由的生活，甚至在道觀內把酒言歡，與詩人、貴族過從甚密，此一現象在當時社會蔚為奇觀。

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