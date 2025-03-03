汪小菲低調來台　帶新婚妻與女兒碧山巖拜拜求好運

▲汪小菲來台現身碧山巖。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

大S（徐熙媛）2月2日因病驟逝後，前夫汪小菲種種脫序行為，其母張蘭在社群不當言語，惹來不少爭議，導致兩人的抖音、微博帳號被封禁。面對一連串的衰事，汪小菲趁著上週末天氣放晴，帶著新婚妻子馬筱梅與女兒到碧山巖拜拜，疑似為了接二連三的衰事特地帶找家人，來拜拜求好運。

本刊接獲讀者爆料，本月1日下午兩點多，汪小菲身穿休閒裝扮，一人現身在碧山巖東張西望，沒多久新婚妻子馬筱梅，就帶著他與大S所生的女兒，出現在廟前廣場，同行還有其友人陪伴，一行人會合後，隨即進入廟裡拜拜，大約在碧山巖停留半個多小時才離去。

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▲馬筱梅（中）帶著汪小菲女兒（左）現身會合。（圖／讀者提供）

汪小菲自大S過世後，母子倆還因造謠，導致抖音、微博帳號被封禁，汪小菲更因此公開斷絕與張蘭的母子關係，近日他再度來台，相較於上次來台時在雨中淋雨，展現他難掩大S過世的悲傷，這回來台態度相對低調，甚至在國曆3月1日土地公生日當天，帶著女兒及馬筱梅到碧山巖低調拜拜，似乎就是祈求神明庇佑為他帶來好運。而一行人拜拜結束後，沒多做停留便離去。

▲汪小菲在廟前廣場疑似在等馬筱梅。（圖／讀者提供）

而大S驟逝後她遺留的億萬遺產成為焦點，據悉，汪小菲此行就是為了一雙兒女監護權，以及遺產分配特地來台，更傳出大S遺產跟家人監護權部分都已處理完畢，遺產將按法律規定為配偶具俊曄以及大S家人所有，但由於一雙兒女尚未成年，遺產部分將由生父汪小菲代理管理到18歲，至於家人監護權部分，外傳汪小菲暫時不會把家人帶回北京。



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