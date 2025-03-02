59歲何篤霖擁5房曝「已立好遺囑」是因為她！　感嘆：生命無常

記者劉宛欣／綜合報導

59歲的何篤霖本是歌手出身，後來轉型為節目主持人及演員，逐漸在演藝圈站穩腳步，單身的他擁有5間房產。近日，他登上《娛樂頭版頭》透露，已經委託律師立好了遺囑，並提到這一決定的背後原因。轉變源自於摯友羅霈穎前幾年的驟然離世，讓他深感人生無常，開始重視遺產規劃。

▲何篤霖吐露先立了遺囑的原因。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！YT）

何篤霖在節目分享了對遺產規劃的經歷。他提到，雖然在節目中經常會討論到遺產等相關話題，但自己從未研究過該如何著手處理。直到某天和幾位朋友一起在羅霈穎的靈堂時，于美人突然提醒他們應該趕緊寫好遺囑，避免將來留下遺憾。這句話點醒他，決定立即找律師整理自己的財產，感嘆「沒人知道明天和無常誰會先到」。

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▲何篤霖因為好友羅霈穎的離世，心境上有所轉變。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！YT）

此外，何篤霖也透露後來了解到了如果將房產贈與他人，還需要預留足夠的稅源以便繳納稅款。為了避免將來可能帶來的麻煩，何篤霖還事先投保了相關保險。這樣安排不僅能減少未來的麻煩，也讓他能夠無後顧之憂地生活。隨著年齡的增長，他也更加重視生活品質，除了專注於工作，還將更多時間留給自己，為未來的退休生活做準備。