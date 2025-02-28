受周杰倫大巨蛋影響　50歲林志穎鬆口了「想開演唱會」

記者蔡琛儀／台北報導

「不老男神」林志穎迎來出道33週年，時隔七年登上雜誌封面，在接受專訪時正式宣佈2025年將重新以演藝跑道作為重心去衝刺，也會跟幾個好朋友先一起合作IP演唱會巡演，讓自己能夠嘗試不同的演出方式。

▲林志穎暌違7年登雜誌封面。（圖／ELLEMEN提供）

林志穎去年底拜訪好友周杰倫在大巨蛋的演唱會，也趁綵排空檔站在大巨蛋的舞台上，「心裡有一種莫名的感動，自己也很想有一天能夠站在大舞台上唱給幾萬人聽、像是學友哥在舞台上和多年粉絲侃侃而談，輕鬆自在的演出，也讓自己對表演有更多的想像空間。因此期許自己未來能實現個人演唱會的夢想，「就像粉絲跟我說的，可以跟著我在小公園聽我唱，最後跟著我一路唱進大小巨蛋，不管大小場的個人演唱會，我也都會很努力、很開心的完成，因為我可以跟著粉絲們一起完成我們共同的夢想。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林志穎期許自己未來也能開個人演唱會。（圖／ELLEMEN提供）

50歲的他也表示：「以前可以成天拍戲，現在的體力真的不似以往，得在最短的時間做最有效果的事情。」認為要更仔細地思考每一條路，有效率地完成預期的目標，更笑說： 「畢竟不年輕了，現在已經沒那麼多時間和機會了。」

熱愛賽車的林志穎，去年10月參加Ferrari法拉利年終嘉年華，啟程前的心情期待又興奮，他也用賽車比喻人生，他說：「引擎是車子很重要的最核心結構，也來自於很多的動力。要夠強大，夠平穩，才能夠讓你有衝勁。在你最可能沒油的時候，或者可能已經過熱的時候，這個最重要的核心才能夠帶動你，而我的人生引擎就是家人，讓我永無止境地不停地推動自己，超越自己，支撐自己。」

▲50歲的林志穎外貌保養得宜。（圖／ELLEMEN提供）