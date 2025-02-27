大元長跑12年從沒想放棄　謝鼓鼓始終陪伴：有你在就是最好的時刻

記者王靖淳／綜合報導

女星大元（林艾璇）和歌手鼓鼓（呂思緯）愛情長跑12年，小倆口今（27）日雙雙在社群發文報喜，正式宣布完成結婚登記，同時也大方曬出一系列婚紗照，貼文曝光後吸引大票粉絲留言祝福。為此，大元稍早再度發聲，甜蜜表示「幸福就是這樣平凡簡單，只要有你在就是最好的時刻。」

▲大元、鼓鼓完成結婚登記。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

大元在文中分享與鼓鼓共同走過的甜蜜旅程。她提到，在拍攝婚紗照的過程中，鼓鼓突然向她感嘆時光的流逝，但她則回應對方表示，最重要的是他們仍然在一起，「好險我們依舊陪伴在彼此的身邊。」

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大元表示，她與鼓鼓已經攜手度過12年的風風雨雨。她回顧兩人一起經歷的高低起伏，從青澀的戀愛時光到如今成熟的伴侶生活，她認為即使生活進入平淡期，他們之間的愛從未有放棄的念頭，因為相互支持和陪伴，讓每個瞬間都充滿意義。

▲大元、鼓鼓長跑12年宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

最後，大元對鼓鼓的變化和成長表示感激，稱讚對方從男孩成長為男人，一直是她人生中的重要伴侶。她期望未來無論如何，都能與鼓鼓共同面對，攜手完成每個未竟的夢想。此外，她也對所有見證他們愛情的朋友表達深深的感謝，「老公，讓我們繼續把不可能都成真，將未完成的都完成，讓愛依舊是我們，真心感謝參與我們重要時刻的你們。」