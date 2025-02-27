曾智希證婚畫面曝光　「夫妻誓詞呼應」陳志強大吼：妳是我的女媧

記者黃庠棻／台北報導

女星曾智希在2022年宣布和陳志強結婚，平時會在社群記錄小倆口的生活，十分的甜蜜，日前兩人雙雙透過社群曬出身穿婚紗及西裝的23秒婚禮預告片，以及一系列婚紗照，夫妻倆於今（27）日補辦婚禮，在萬豪酒店席開53桌，演藝圈許多好友都到場祝賀。

▲曾智希、陳志強證婚儀式美照曝光。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）

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稍早，新人在證婚典禮上的誓言也被公開，曾智希說道「我想要謝謝你，從我們在一起到現在，給了我滿滿的安全感，我工作、沒有自信的時候，你就告訴我『我可以的』，然後在我被別人欺負的時候，你會跳出來替我擋下這些風雨。我的天塌下來不是由你撐著，因為你就是我的天，我的天永遠不會塌。」

▲曾智希、陳志強證婚儀式美照曝光。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）

聽到曾智希的告白，陳志強也給予回應「謝謝妳總是給我滿滿的自信，不管我做什麼，妳總是給我很多自信。你說我是你的天，但我想說曾智希妳才是我的女媧，因為沒有妳，我這片天永遠會缺一個洞。我會照顧妳一輩子、愛妳一輩子，因為曾智希，妳是我的老婆。」

▲曾智希、陳志強證婚儀式美照曝光。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）